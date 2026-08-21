U2U Network (U2U) ניתוח טכני היום
דף U2U Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של U2U מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של U2U Network למטה.
U2U Network (U2U) שינוי מחיר
|מחיר נוכחי
|24 שעות
|7 ימים
|30 ימים
|90 ימים
|$0.0003661
|--
|+8.82%
|+23.30%
|-12.76%
U2U Network זרימת הון
זרימת נטו פנימהU2UUSDT מחיר
|היסטוריה
|זרימת נטו פנימה
|מחיר
|2026-08-21
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-20
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-19
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-17
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-16
|$0.00 M
|0.00
הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.
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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
$0.0003661
$0.0003661$0.0003661
-1.73%
201.05M (USDT)
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