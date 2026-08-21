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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על U2U Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על U2U Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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U2U Network (U2U) ניתוח טכני היום

U2U Network (U2U) ניתוח טכני היום

דף U2U Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של U2U מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של U2U Network למטה.

U2U Network (U2U) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0003661--+8.82%+23.30%-12.76%
למידע נוסף על U2U Network מחיר

U2U Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהU2UUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20$0.00 M0.00
2026-08-19$0.00 M0.00
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על U2U Network

סחור ב U2U Network (U2U) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב U2U Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTU2U
$0.0003661
$0.0003661$0.0003661
-1.73%
201.05M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

U2U-ל-USD מחשבון

סְכוּם

U2U
U2U
USD
USD

1 U2U = 0.0003661 USD

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