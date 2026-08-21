United Stables (U) ניתוח טכני היום דף United Stables הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של U מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של United Stables למטה. הירשם

United Stables (U) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.0001 -- 0.00% -0.04% -0.07%

United Stables זרימת הון זרימת נטו פנימה UUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.16 M 1.00 2026-08-20 -$4.60 M 1.00 2026-08-19 -$4.49 M 1.00 2026-08-18 -$2.62 M 1.00 2026-08-17 $0.81 M 1.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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