Bounty Temple (TYT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Bounty Temple (TYT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Bounty Temple (TYT) מידע Bounty Temple is the first of 100 P2E-Evolution games to launch on Orasis platform, the game also will be using a casual concept where everyone can enjoy the game without much effort, the model utilized in this game will also solve the sustainability issues in the existing P2E models, the project team have developed an unique proprietary AI algorithm that will ensure the token stability, also their product is designed to weather through the bear market. אתר רשמי: https://bountytemple.com/ מסמך לבן: https://bountytemple.gitbook.io/whitepaper-v1 סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0xE5cf781d9e6E92B051FFb8037a5d81981863EA82 קנה TYTעכשיו!

Bounty Temple (TYT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bounty Temple (TYT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 48.00M $ 48.00M $ 48.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 97.01K $ 97.01K $ 97.01K שיא כל הזמנים: $ 3 $ 3 $ 3 שפל כל הזמנים: $ 0.001099872442667795 $ 0.001099872442667795 $ 0.001099872442667795 מחיר נוכחי: $ 0.002021 $ 0.002021 $ 0.002021 למידע נוסף על Bounty Temple (TYT) מחיר

Bounty Temple (TYT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Bounty Temple (TYT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TYT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TYTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TYTטוקניומיקה, חקרו אתTYTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TYT מעוניין להוסיף את Bounty Temple (TYT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TYT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TYT ב-MEXC עכשיו!

Bounty Temple (TYT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TYTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TYT עכשיו את היסטוריית המחירים!

TYT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TYT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TYT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TYTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

