Bounty Temple (TYT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00222. במהלך 24 השעות האחרונות, TYT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001685 לבין שיא של $ 0.0027, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TYTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.5612204949346338, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001179766675673342.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TYT השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, +19.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Bounty Temple (TYT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Bounty Temple הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.87K. ההיצע במחזור של TYT הוא 0.00, עם היצע כולל של 48000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 106.56K.
Bounty Temple (TYT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Bounty Templeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00035789
+19.24%
30 ימים
$ -0.000826
-27.12%
60 ימים
$ -0.001671
-42.95%
90 ימים
$ -0.001637
-42.45%
Bounty Temple שינוי מחיר היום
היום,TYT רשם שינוי של $ +0.00035789 (+19.24%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Bounty Temple שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000826 (-27.12%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Bounty Temple שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TYT ראה שינוי של $ -0.001671 (-42.95%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Bounty Temple שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001637 (-42.45%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bounty Temple (TYT)?
Bounty Temple is the first of 100 P2E-Evolution games to launch on Orasis platform, the game also will be using a casual concept where everyone can enjoy the game without much effort, the model utilized in this game will also solve the sustainability issues in the existing P2E models, the project team have developed an unique proprietary AI algorithm that will ensure the token stability, also their product is designed to weather through the bear market.
Bounty Temple זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Bounty Templeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקTYT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Bounty Templeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBounty Temple לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Bounty Templeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Bounty Temple (TYT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bounty Temple (TYT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bounty Temple.
הבנת הטוקנומיקה של Bounty Temple (TYT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TYT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Bounty Temple (TYT)
מחפש איך לקנותBounty Temple? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Bounty Templeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
