Bounty Temple סֵמֶל

Bounty Temple מְחִיר(TYT)

1 TYT ל USDמחיר חי:

$0.002218
$0.002218$0.002218
+19.24%1D
USD
Bounty Temple (TYT) טבלת מחירים חיה
Bounty Temple (TYT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001685
$ 0.001685$ 0.001685
24 שעות נמוך
$ 0.0027
$ 0.0027$ 0.0027
גבוה 24 שעות

$ 0.001685
$ 0.001685$ 0.001685

$ 0.0027
$ 0.0027$ 0.0027

$ 2.5612204949346338
$ 2.5612204949346338$ 2.5612204949346338

$ 0.001179766675673342
$ 0.001179766675673342$ 0.001179766675673342

-0.32%

+19.24%

+16.29%

+16.29%

Bounty Temple (TYT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00222. במהלך 24 השעות האחרונות, TYT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001685 לבין שיא של $ 0.0027, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TYTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.5612204949346338, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001179766675673342.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TYT השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, +19.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bounty Temple (TYT) מידע שוק

No.7755

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.87K
$ 99.87K$ 99.87K

$ 106.56K
$ 106.56K$ 106.56K

0.00
0.00 0.00

48,000,000
48,000,000 48,000,000

MATIC

שווי השוק הנוכחי של Bounty Temple הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.87K. ההיצע במחזור של TYT הוא 0.00, עם היצע כולל של 48000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 106.56K.

Bounty Temple (TYT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Bounty Templeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00035789+19.24%
30 ימים$ -0.000826-27.12%
60 ימים$ -0.001671-42.95%
90 ימים$ -0.001637-42.45%
Bounty Temple שינוי מחיר היום

היום,TYT רשם שינוי של $ +0.00035789 (+19.24%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Bounty Temple שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000826 (-27.12%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Bounty Temple שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TYT ראה שינוי של $ -0.001671 (-42.95%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Bounty Temple שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001637 (-42.45%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bounty Temple (TYT)?

בדוק את Bounty Temple עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBounty Temple (TYT)

Bounty Temple is the first of 100 P2E-Evolution games to launch on Orasis platform, the game also will be using a casual concept where everyone can enjoy the game without much effort, the model utilized in this game will also solve the sustainability issues in the existing P2E models, the project team have developed an unique proprietary AI algorithm that will ensure the token stability, also their product is designed to weather through the bear market.

Bounty Temple זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Bounty Templeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTYT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Bounty Templeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBounty Temple לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Bounty Templeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bounty Temple (TYT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bounty Temple (TYT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bounty Temple.

בדוק את Bounty Temple תחזית המחיר עכשיו‏!

Bounty Temple (TYT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bounty Temple (TYT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TYT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Bounty Temple (TYT)

מחפש איך לקנותBounty Temple? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Bounty Templeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TYT למטבעות מקומיים

1 Bounty Temple(TYT) ל VND
58.4193
1 Bounty Temple(TYT) ל AUD
A$0.0033966
1 Bounty Temple(TYT) ל GBP
0.0016428
1 Bounty Temple(TYT) ל EUR
0.001887
1 Bounty Temple(TYT) ל USD
$0.00222
1 Bounty Temple(TYT) ל MYR
RM0.009324
1 Bounty Temple(TYT) ל TRY
0.09102
1 Bounty Temple(TYT) ל JPY
¥0.32634
1 Bounty Temple(TYT) ל ARS
ARS$3.0040374
1 Bounty Temple(TYT) ל RUB
0.1791318
1 Bounty Temple(TYT) ל INR
0.1943388
1 Bounty Temple(TYT) ל IDR
Rp35.8064466
1 Bounty Temple(TYT) ל KRW
3.0833136
1 Bounty Temple(TYT) ל PHP
0.1257852
1 Bounty Temple(TYT) ל EGP
￡E.0.1077144
1 Bounty Temple(TYT) ל BRL
R$0.011988
1 Bounty Temple(TYT) ל CAD
C$0.0030636
1 Bounty Temple(TYT) ל BDT
0.2700852
1 Bounty Temple(TYT) ל NGN
3.394491
1 Bounty Temple(TYT) ל COP
$8.9156532
1 Bounty Temple(TYT) ל ZAR
R.0.0390054
1 Bounty Temple(TYT) ל UAH
0.092019
1 Bounty Temple(TYT) ל VES
Bs0.3108
1 Bounty Temple(TYT) ל CLP
$2.13342
1 Bounty Temple(TYT) ל PKR
Rs0.6294144
1 Bounty Temple(TYT) ל KZT
1.1877888
1 Bounty Temple(TYT) ל THB
฿0.0719724
1 Bounty Temple(TYT) ל TWD
NT$0.0675324
1 Bounty Temple(TYT) ל AED
د.إ0.0081474
1 Bounty Temple(TYT) ל CHF
Fr0.001776
1 Bounty Temple(TYT) ל HKD
HK$0.0173382
1 Bounty Temple(TYT) ל AMD
֏0.8499048
1 Bounty Temple(TYT) ל MAD
.د.م0.01998
1 Bounty Temple(TYT) ל MXN
$0.0413586
1 Bounty Temple(TYT) ל SAR
ريال0.008325
1 Bounty Temple(TYT) ל PLN
0.0080808
1 Bounty Temple(TYT) ל RON
лв0.0095904
1 Bounty Temple(TYT) ל SEK
kr0.0211566
1 Bounty Temple(TYT) ל BGN
лв0.0037074
1 Bounty Temple(TYT) ל HUF
Ft0.7540674
1 Bounty Temple(TYT) ל CZK
0.04662
1 Bounty Temple(TYT) ל KWD
د.ك0.0006771
1 Bounty Temple(TYT) ל ILS
0.0074592
1 Bounty Temple(TYT) ל AOA
Kz2.0236854
1 Bounty Temple(TYT) ל BHD
.د.ب0.00083694
1 Bounty Temple(TYT) ל BMD
$0.00222
1 Bounty Temple(TYT) ל DKK
kr0.0141636
1 Bounty Temple(TYT) ל HNL
L0.0581196
1 Bounty Temple(TYT) ל MUR
0.1013208
1 Bounty Temple(TYT) ל NAD
$0.0389166
1 Bounty Temple(TYT) ל NOK
kr0.0223776
1 Bounty Temple(TYT) ל NZD
$0.003774
1 Bounty Temple(TYT) ל PAB
B/.0.00222
1 Bounty Temple(TYT) ל PGK
K0.0093684
1 Bounty Temple(TYT) ל QAR
ر.ق0.0080586
1 Bounty Temple(TYT) ל RSD
дин.0.2225994

Bounty Temple מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Bounty Temple, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBounty Temple הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Bounty Temple

כמה שווה Bounty Temple (TYT) היום?
החי TYTהמחיר ב USD הוא 0.00222 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TYT ל USD?
המחיר הנוכחי של TYT ל USD הוא $ 0.00222. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bounty Temple?
שווי השוק של TYT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TYT?
ההיצע במחזור של TYT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TYT?
‏‏TYT השיג מחיר שיא (ATH) של 2.5612204949346338 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TYT?
TYT ‏‏רשם מחירATL של 0.001179766675673342 USD.
מהו נפח המסחר של TYT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TYT הוא $ 99.87K USD.
האם TYT יעלה השנה?
TYT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TYT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Bounty Temple (TYT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
