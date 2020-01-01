Texas Instruments (TXNON) ניתוח טכני היום דף Texas Instruments הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TXNON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Texas Instruments למטה. הירשם

Texas Instruments (TXNON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Texas Instruments זרימת הון זרימת נטו פנימה TXNONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.