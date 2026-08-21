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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Tutorial, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Tutorial, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Tutorial (TUT) ניתוח טכני היום

Tutorial (TUT) ניתוח טכני היום

דף Tutorial הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TUT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Tutorial למטה.

Tutorial (TUT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.033931---0.41%+128.07%+206.70%
למידע נוסף על Tutorial מחיר

Tutorial אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Tutorial במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 2
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 0קנה 12
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 6נייטרלי 2קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.03417
0.03415
R2
0.03415
0.03413
R1
0.03414
0.03413
PP
0.03412
0.03412
S1
0.03411
0.0341
S2
0.03409
0.0341
S3
0.03408
0.03409

Tutorial אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.85M
$16.00 M
$17.85 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-3 ימים
$5.88 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$5.83 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.12M
קניות פעילות ל-7 ימים
$31.39 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$31.27 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Tutorial זרימת הון

זרימת נטו פנימהTUTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.19 M0.03
2026-08-20-$0.71 M0.03
2026-08-19-$0.75 M0.04
2026-08-18-$0.77 M0.04
2026-08-17$0.42 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Tutorial

סחור ב Tutorial (TUT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Tutorial מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTTUT
$0.034087
$0.034087$0.034087
+9.10%
43.30M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

TUT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TUT
TUT
USD
USD

1 TUT = 0.033931 USD

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