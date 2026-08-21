Tutorial (TUT) ניתוח טכני היום דף Tutorial הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TUT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Tutorial למטה. הירשם

Tutorial (TUT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.033931 -- -0.41% +128.07% +206.70%

Tutorial אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Tutorial במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 2 קנה 16 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 0 קנה 12 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 2 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.03417 0.03415 R2 0.03415 0.03413 R1 0.03414 0.03413 PP 0.03412 0.03412 S1 0.03411 0.0341 S2 0.03409 0.0341 S3 0.03408 0.03409

Tutorial אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.85M $16.00 M $17.85 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.04M קניות פעילות ל-3 ימים $5.88 M מכירות פעילות ל-3 ימים $5.83 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.12M קניות פעילות ל-7 ימים $31.39 M מכירות פעילות ל-7 ימים $31.27 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Tutorial זרימת הון זרימת נטו פנימה TUTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.19 M 0.03 2026-08-20 -$0.71 M 0.03 2026-08-19 -$0.75 M 0.04 2026-08-18 -$0.77 M 0.04 2026-08-17 $0.42 M 0.04 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Tutorial (TUT) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Tutorial מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT TUT $0.034087 $0.034087 $0.034087 +9.10% 43.30M (USDT) סַחַר