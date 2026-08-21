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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Turtle, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Turtle, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Turtle (TURTLE) ניתוח טכני היום

Turtle (TURTLE) ניתוח טכני היום

דף Turtle הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TURTLE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Turtle למטה.

Turtle (TURTLE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.04454--+5.27%+22.97%-2.65%
למידע נוסף על Turtle מחיר

Turtle אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Turtle במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 2
נייטרלי 14
קנה 10
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 6קנה 8
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 2נייטרלי 8קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.04463
0.04463
R2
0.04463
0.04462
R1
0.04462
0.04462
PP
0.04462
0.04462
S1
0.04461
0.04461
S2
0.04461
0.04461
S3
0.0446
0.04461

Turtle אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.25M
$6.59 M
$7.83 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.06 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.05 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Turtle זרימת הון

זרימת נטו פנימהTURTLEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.05 M0.04
2026-08-20-$0.02 M0.04
2026-08-19-$0.02 M0.04
2026-08-18-$0.01 M0.04
2026-08-17-$0.01 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Turtle

סחור ב Turtle (TURTLE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Turtle מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTTURTLE
$0.04454
$0.04454$0.04454
+1.08%
1.53M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

TURTLE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TURTLE
TURTLE
USD
USD

1 TURTLE = 0.04454 USD

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