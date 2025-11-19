Tuna Chain (TUNACHAIN) טוקנומיקה

Tuna Chain (TUNACHAIN) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Tuna Chain (TUNACHAIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 07:07:01 (UTC+8)
Tuna Chain (TUNACHAIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Tuna Chain (TUNACHAIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
--
----
ההיצע הכולל:
$ 210.00M
$ 210.00M$ 210.00M
אספקה במחזור:
--
----
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 96.60K
$ 96.60K$ 96.60K
שיא כל הזמנים:
$ 0.1631
$ 0.1631$ 0.1631
שפל כל הזמנים:
--
----
מחיר נוכחי:
$ 0.00046
$ 0.00046$ 0.00046

Tuna Chain (TUNACHAIN) מידע

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

אתר רשמי:
https://tunachain.io/
מסמך לבן:
https://tunachain.gitbook.io/tunachain/
סייר בלוקים:
https://etherscan.io/token/0xadd353fb2e2c563383ff3272a500f3e7134dafe4

Tuna Chain (TUNACHAIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Tuna Chain (TUNACHAIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של TUNACHAIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות TUNACHAINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את TUNACHAINטוקניומיקה, חקרו אתTUNACHAINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

