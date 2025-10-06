Tuna Chain מחיר היום

מחיר Tuna Chain (TUNACHAIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.0004613, עם שינוי של 0.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TUNACHAIN ל USD הוא $ 0.0004613 לכל TUNACHAIN.

Tuna Chain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TUNACHAIN. ב‑24 השעות האחרונות, TUNACHAIN סחר בין $ 0.0004594 (נמוך) ל $ 0.0004622 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TUNACHAIN נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו -53.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.25K.

Tuna Chain (TUNACHAIN) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 55.25K$ 55.25K $ 55.25K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 96.87K$ 96.87K $ 96.87K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 210,000,000 210,000,000 210,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Tuna Chain הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.25K. ההיצע במחזור של TUNACHAIN הוא --, עם היצע כולל של 210000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.87K.