Atua AI (TUA) מידע Atua AI is a game-changing on-chain platform that empowers Web3 users with advanced AI tools for content creation. From generating text and images to writing code in multiple languages, Atua AI seamlessly integrates with existing systems and leverages blockchain for secure, scalable operations. With support for over 53 languages, it's a versatile solution for businesses and developers looking to elevate their productivity and creativity in the digital era. אתר רשמי: https://atua.ai מסמך לבן: https://whitepaper.atua.ai סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x791a5c2261823dbf69b27b63e851b7745532cfa2 קנה TUAעכשיו!

Atua AI (TUA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Atua AI (TUA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 62.00K $ 62.00K $ 62.00K שיא כל הזמנים: $ 0.0034203 $ 0.0034203 $ 0.0034203 שפל כל הזמנים: $ 0.000021606363103917 $ 0.000021606363103917 $ 0.000021606363103917 מחיר נוכחי: $ 0.0000124 $ 0.0000124 $ 0.0000124 למידע נוסף על Atua AI (TUA) מחיר

Atua AI (TUA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Atua AI (TUA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TUA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TUAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TUAטוקניומיקה, חקרו אתTUAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TUA מעוניין להוסיף את Atua AI (TUA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TUA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TUA ב-MEXC עכשיו!

Atua AI (TUA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TUAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TUA עכשיו את היסטוריית המחירים!

TUA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TUA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TUA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TUAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

