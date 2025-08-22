עוד על TUA

Atua AI סֵמֶל

Atua AI מְחִיר(TUA)

1 TUA ל USDמחיר חי:

$0.000023
$0.000023$0.000023
-8.00%1D
USD
Atua AI (TUA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:37:59 (UTC+8)

Atua AI (TUA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00002051
$ 0.00002051$ 0.00002051
24 שעות נמוך
$ 0.00003186
$ 0.00003186$ 0.00003186
גבוה 24 שעות

$ 0.00002051
$ 0.00002051$ 0.00002051

$ 0.00003186
$ 0.00003186$ 0.00003186

$ 0.003176069423196347
$ 0.003176069423196347$ 0.003176069423196347

$ 0.000021606363103917
$ 0.000021606363103917$ 0.000021606363103917

-23.34%

-8.00%

-10.16%

-10.16%

Atua AI (TUA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000023. במהלך 24 השעות האחרונות, TUA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002051 לבין שיא של $ 0.00003186, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TUAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.003176069423196347, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000021606363103917.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TUA השתנה ב -23.34% במהלך השעה האחרונה, -8.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Atua AI (TUA) מידע שוק

No.8416

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 705.20
$ 705.20$ 705.20

$ 115.00K
$ 115.00K$ 115.00K

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Atua AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 705.20. ההיצע במחזור של TUA הוא 0.00, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 115.00K.

Atua AI (TUA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Atua AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000002-8.00%
30 ימים$ -0.0000101-30.52%
60 ימים$ -0.0000822-78.14%
90 ימים$ -0.0001006-81.40%
Atua AI שינוי מחיר היום

היום,TUA רשם שינוי של $ -0.000002 (-8.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Atua AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000101 (-30.52%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Atua AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TUA ראה שינוי של $ -0.0000822 (-78.14%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Atua AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001006 (-81.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Atua AI (TUA)?

בדוק את Atua AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAtua AI (TUA)

Atua AI is a game-changing on-chain platform that empowers Web3 users with advanced AI tools for content creation. From generating text and images to writing code in multiple languages, Atua AI seamlessly integrates with existing systems and leverages blockchain for secure, scalable operations. With support for over 53 languages, it's a versatile solution for businesses and developers looking to elevate their productivity and creativity in the digital era.

Atua AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Atua AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTUA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Atua AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAtua AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Atua AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Atua AI (TUA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Atua AI (TUA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Atua AI.

בדוק את Atua AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Atua AI (TUA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Atua AI (TUA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TUA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Atua AI (TUA)

מחפש איך לקנותAtua AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Atua AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Atua AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Atua AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAtua AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Atua AI

כמה שווה Atua AI (TUA) היום?
החי TUAהמחיר ב USD הוא 0.000023 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TUA ל USD?
המחיר הנוכחי של TUA ל USD הוא $ 0.000023. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Atua AI?
שווי השוק של TUA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TUA?
ההיצע במחזור של TUA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TUA?
‏‏TUA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.003176069423196347 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TUA?
TUA ‏‏רשם מחירATL של 0.000021606363103917 USD.
מהו נפח המסחר של TUA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TUA הוא $ 705.20 USD.
האם TUA יעלה השנה?
TUA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TUA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:37:59 (UTC+8)

Atua AI (TUA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

