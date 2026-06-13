ttt מחיר היום

מחיר ttt (TTTT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000789, עם שינוי של 2.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TTTT ל USD הוא $ 0.00000789 לכל TTTT.

ttt כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,886.34, עם היצע במחזור של 999.93M TTTT. ב‑24 השעות האחרונות, TTTT סחר בין $ 0.00000794 (נמוך) ל $ 0.00000823 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00086693, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000512.

ביצועים לטווח קצר, TTTT נע ב -0.92% בשעה האחרונה ו -9.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 124.68.

ttt (TTTT) מידע שוק

שווי שוק $ 7.89K$ 7.89K $ 7.89K נפח (24 שעות) $ 124.68$ 124.68 $ 124.68 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.89K$ 7.89K $ 7.89K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,932,320.305653 999,932,320.305653 999,932,320.305653

שווי השוק הנוכחי של ttt הוא $ 7.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 124.68. ההיצע במחזור של TTTT הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999932320.305653. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.89K.