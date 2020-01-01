TTM Technologies (TTMION) ניתוח טכני היום דף TTM Technologies הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TTMION מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של TTM Technologies למטה. הירשם

TTM Technologies (TTMION) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

TTM Technologies זרימת הון זרימת נטו פנימה TTMIONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.