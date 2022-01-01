TSUBASA Governance (TSUGT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי TSUBASA Governance (TSUGT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

TSUBASA Governance (TSUGT) מידע “Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.” אתר רשמי: https://tsubasa-rivals.com/ מסמך לבן: https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/ סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x70e29b7e036b14d496431b77e0b6eb0008be6165 קנה TSUGTעכשיו!

TSUBASA Governance (TSUGT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TSUBASA Governance (TSUGT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 105.59K ההיצע הכולל: $ 971.44M אספקה במחזור: $ 178.88M FDV (שווי מדולל מלא): $ 590.30K שיא כל הזמנים: $ 0.23988 שפל כל הזמנים: $ 0.000496828364239706 מחיר נוכחי: $ 0.0005903

TSUBASA Governance (TSUGT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TSUBASA Governance (TSUGT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TSUGT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TSUGTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TSUGTטוקניומיקה, חקרו אתTSUGTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

TSUBASA Governance (TSUGT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TSUGTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TSUGT עכשיו את היסטוריית המחירים!

