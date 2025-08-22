TSUBASA Governance (TSUGT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0005928. במהלך 24 השעות האחרונות, TSUGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0005921 לבין שיא של $ 0.000595, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TSUGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.4993061027795405, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000496828364239706.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TSUGT השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
TSUBASA Governance (TSUGT) מידע שוק
No.2877
$ 106.04K
$ 106.04K$ 106.04K
$ 116.34K
$ 116.34K$ 116.34K
$ 592.80K
$ 592.80K$ 592.80K
178.88M
178.88M 178.88M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
971,441,361.109
971,441,361.109 971,441,361.109
17.88%
MATIC
שווי השוק הנוכחי של TSUBASA Governance הוא $ 106.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 116.34K. ההיצע במחזור של TSUGT הוא 178.88M, עם היצע כולל של 971441361.109. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 592.80K.
TSUBASA Governance (TSUGT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של TSUBASA Governanceהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000000178
-0.03%
30 ימים
$ -0.0000476
-7.44%
60 ימים
$ -0.0002228
-27.32%
90 ימים
$ -0.0011916
-66.78%
TSUBASA Governance שינוי מחיר היום
היום,TSUGT רשם שינוי של $ -0.000000178 (-0.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
TSUBASA Governance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000476 (-7.44%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
TSUBASA Governance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TSUGT ראה שינוי של $ -0.0002228 (-27.32%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
TSUBASA Governance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0011916 (-66.78%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TSUBASA Governance (TSUGT)?
“Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.”
TSUBASA Governance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TSUBASA Governanceההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקTSUGT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים TSUBASA Governanceאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTSUBASA Governance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
TSUBASA Governanceתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה TSUBASA Governance (TSUGT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TSUBASA Governance (TSUGT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TSUBASA Governance.
הבנת הטוקנומיקה של TSUBASA Governance (TSUGT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TSUGT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות TSUBASA Governance (TSUGT)
מחפש איך לקנותTSUBASA Governance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TSUBASA Governanceב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.