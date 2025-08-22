עוד על TSUGT

TSUBASA Governance סֵמֶל

TSUBASA Governance מְחִיר(TSUGT)

1 TSUGT ל USDמחיר חי:

TSUBASA Governance (TSUGT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:37:51 (UTC+8)

TSUBASA Governance (TSUGT) מידע על מחיר (USD)

TSUBASA Governance (TSUGT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0005928. במהלך 24 השעות האחרונות, TSUGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0005921 לבין שיא של $ 0.000595, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TSUGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.4993061027795405, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000496828364239706.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TSUGT השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TSUBASA Governance (TSUGT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של TSUBASA Governance הוא $ 106.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 116.34K. ההיצע במחזור של TSUGT הוא 178.88M, עם היצע כולל של 971441361.109. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 592.80K.

TSUBASA Governance (TSUGT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של TSUBASA Governanceהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000178-0.03%
30 ימים$ -0.0000476-7.44%
60 ימים$ -0.0002228-27.32%
90 ימים$ -0.0011916-66.78%
TSUBASA Governance שינוי מחיר היום

היום,TSUGT רשם שינוי של $ -0.000000178 (-0.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

TSUBASA Governance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000476 (-7.44%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

TSUBASA Governance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TSUGT ראה שינוי של $ -0.0002228 (-27.32%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

TSUBASA Governance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0011916 (-66.78%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TSUBASA Governance (TSUGT)?

בדוק את TSUBASA Governance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTSUBASA Governance (TSUGT)

“Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.”

TSUBASA Governance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TSUBASA Governanceההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTSUGT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים TSUBASA Governanceאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTSUBASA Governance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

TSUBASA Governanceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TSUBASA Governance (TSUGT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TSUBASA Governance (TSUGT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TSUBASA Governance.

בדוק את TSUBASA Governance תחזית המחיר עכשיו‏!

TSUBASA Governance (TSUGT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TSUBASA Governance (TSUGT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TSUGT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות TSUBASA Governance (TSUGT)

מחפש איך לקנותTSUBASA Governance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TSUBASA Governanceב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TSUGT למטבעות מקומיים

TSUBASA Governance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של TSUBASA Governance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTSUBASA Governance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על TSUBASA Governance

כמה שווה TSUBASA Governance (TSUGT) היום?
החי TSUGTהמחיר ב USD הוא 0.0005928 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TSUGT ל USD?
המחיר הנוכחי של TSUGT ל USD הוא $ 0.0005928. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TSUBASA Governance?
שווי השוק של TSUGT הוא $ 106.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TSUGT?
ההיצע במחזור של TSUGT הוא 178.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TSUGT?
‏‏TSUGT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.4993061027795405 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TSUGT?
TSUGT ‏‏רשם מחירATL של 0.000496828364239706 USD.
מהו נפח המסחר של TSUGT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TSUGT הוא $ 116.34K USD.
האם TSUGT יעלה השנה?
TSUGT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TSUGT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:37:51 (UTC+8)

TSUBASA Governance (TSUGT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

