קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Test, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Test, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על TST

TST מידע על מחיר

מה זה TST

TST אתר רשמי

TST טוקניומיקה

TST תחזית מחיר

TST היסטוריה

TST מדריך קנייה

TSTממיר מטבעות לפיאט

TST ספוט

TST חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Test (TST) ניתוח טכני היום

Test (TST) ניתוח טכני היום

דף Test הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TST מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Test למטה.

Test (TST) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.015137--+10.52%+27.93%-15.44%
למידע נוסף על Test מחיר

Test אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Test במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 6
קנה 9
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 5נייטרלי 2קנה 7
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 4קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01514
0.01514
R2
0.01514
0.01513
R1
0.01513
0.01513
PP
0.01513
0.01513
S1
0.01512
0.01512
S2
0.01512
0.01512
S3
0.01511
0.01512

Test אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.38M
$6.13 M
$6.51 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.17 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.18 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.60 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.60 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Test זרימת הון

זרימת נטו פנימהTSTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.02
2026-08-20-$0.11 M0.01
2026-08-19-$0.09 M0.02
2026-08-18-$0.04 M0.01
2026-08-17-$0.18 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Test

סחור ב Test (TST) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Test מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTTST
$0.015132
$0.015132$0.015132
+1.15%
6.15M (USDT)
/USDCTST
$0.015099
$0.015099$0.015099
+1.05%
3.69M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

TST-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TST
TST
USD
USD

1 TST = 0.015137 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.