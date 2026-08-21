Test (TST) ניתוח טכני היום דף Test הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TST מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Test למטה. הירשם

Test (TST) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.015137 -- +10.52% +27.93% -15.44%

Test אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Test במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 6 קנה 9 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 5 נייטרלי 2 קנה 7 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 6 נייטרלי 4 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01514 0.01514 R2 0.01514 0.01513 R1 0.01513 0.01513 PP 0.01513 0.01513 S1 0.01512 0.01512 S2 0.01512 0.01512 S3 0.01511 0.01512

Test אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.38M $6.13 M $6.51 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.17 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.18 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.60 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.60 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Test זרימת הון זרימת נטו פנימה TSTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.02 2026-08-20 -$0.11 M 0.01 2026-08-19 -$0.09 M 0.02 2026-08-18 -$0.04 M 0.01 2026-08-17 -$0.18 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Test (TST) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Test מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT TST $0.015132 $0.015132 $0.015132 +1.15% 6.15M (USDT) סַחַר / USDC TST $0.015099 $0.015099 $0.015099 +1.05% 3.69M (USDT) סַחַר