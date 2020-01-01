Taiwan Semiconductor (TSMON) ניתוח טכני היום דף Taiwan Semiconductor הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TSMON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Taiwan Semiconductor למטה. הירשם

Taiwan Semiconductor (TSMON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Taiwan Semiconductor זרימת הון זרימת נטו פנימה TSMONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.