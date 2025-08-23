עוד על TRUMP404

Trump404

Trump404 מְחִיר(TRUMP404)

Trump404 (TRUMP404) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:59:14 (UTC+8)

Trump404 (TRUMP404) מידע על מחיר (USD)

Trump404 (TRUMP404) המחיר בזמן אמת של הוא $ 64.45. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUMP404 נסחר בטווח שבין שפל של $ 64.3 לבין שיא של $ 66.07, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUMP404השיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUMP404 השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Trump404 (TRUMP404) מידע שוק

ETH

שווי השוק הנוכחי של Trump404 הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 108.59. ההיצע במחזור של TRUMP404 הוא --, עם היצע כולל של 10000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 644.50K.

Trump404 (TRUMP404) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Trump404היום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1.6187-2.45%
30 ימים$ -7.35-10.24%
60 ימים$ -22.59-25.96%
90 ימים$ -16.73-20.61%
Trump404 שינוי מחיר היום

היום,TRUMP404 רשם שינוי של $ -1.6187 (-2.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Trump404 שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -7.35 (-10.24%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Trump404 שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TRUMP404 ראה שינוי של $ -22.59 (-25.96%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Trump404 שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -16.73 (-20.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Trump404 (TRUMP404)?

בדוק את Trump404 עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTrump404 (TRUMP404)

Trump404 is a meme token based on ERC404, a 10,000-NFT splinterable token. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection.

Trump404 זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Trump404ההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTRUMP404 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Trump404אודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTrump404 לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Trump404תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Trump404 (TRUMP404) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Trump404 (TRUMP404) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Trump404.

בדוק את Trump404 תחזית המחיר עכשיו‏!

Trump404 (TRUMP404) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Trump404 (TRUMP404) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRUMP404 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Trump404 (TRUMP404)

מחפש איך לקנותTrump404? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Trump404ב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Trump404 מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Trump404, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTrump404 הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Trump404

כמה שווה Trump404 (TRUMP404) היום?
החי TRUMP404המחיר ב USD הוא 64.45 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRUMP404 ל USD?
המחיר הנוכחי של TRUMP404 ל USD הוא $ 64.45. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Trump404?
שווי השוק של TRUMP404 הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRUMP404?
ההיצע במחזור של TRUMP404 הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRUMP404?
‏‏TRUMP404 השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRUMP404?
TRUMP404 ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של TRUMP404?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRUMP404 הוא $ 108.59 USD.
האם TRUMP404 יעלה השנה?
TRUMP404 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRUMP404 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:59:14 (UTC+8)

Trump404 (TRUMP404) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

