TRUMP2024 (TRUMP2024) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי TRUMP2024 (TRUMP2024), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

TRUMP2024 (TRUMP2024) מידע TRUMP2024 is a meme coin on Ethereum. אתר רשמי: https://donaldtrump.plus/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xa41f7ed89d86258bb8fdef8e77e91f43c28ab74c קנה TRUMP2024עכשיו!

TRUMP2024 (TRUMP2024) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TRUMP2024 (TRUMP2024), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 771.95T $ 771.95T $ 771.95T אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 15.44K $ 15.44K $ 15.44K שיא כל הזמנים: $ 0.0000000119 $ 0.0000000119 $ 0.0000000119 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000012831101 $ 0.000000000012831101 $ 0.000000000012831101 מחיר נוכחי: $ 0.00000000002 $ 0.00000000002 $ 0.00000000002 למידע נוסף על TRUMP2024 (TRUMP2024) מחיר

TRUMP2024 (TRUMP2024) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TRUMP2024 (TRUMP2024) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TRUMP2024 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TRUMP2024האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TRUMP2024טוקניומיקה, חקרו אתTRUMP2024המחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TRUMP2024 מעוניין להוסיף את TRUMP2024 (TRUMP2024) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TRUMP2024, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TRUMP2024 ב-MEXC עכשיו!

TRUMP2024 (TRUMP2024) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TRUMP2024עוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TRUMP2024 עכשיו את היסטוריית המחירים!

TRUMP2024 חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TRUMP2024 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TRUMP2024 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TRUMP2024עכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!