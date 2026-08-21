OFFICIAL TRUMP (TRUMP) ניתוח טכני היום דף OFFICIAL TRUMP הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TRUMP מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של OFFICIAL TRUMP למטה. הירשם

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.659 -- +19.18% +4.66% -18.84%

OFFICIAL TRUMP זרימת הון זרימת נטו פנימה TRUMPUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.36 M 1.67 2026-08-20 -$1.15 M 1.67 2026-08-19 -$0.55 M 1.44 2026-08-18 -$0.16 M 1.41 2026-08-17 -$0.47 M 1.41 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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