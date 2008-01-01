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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על TROLL, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על TROLL, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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TROLL (TROLLSOL) ניתוח טכני היום

TROLL (TROLLSOL) ניתוח טכני היום

דף TROLL הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TROLLSOL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של TROLL למטה.

TROLL (TROLLSOL) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.048965--+31.67%+11.46%-54.21%
למידע נוסף על TROLL מחיר

TROLL אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של TROLL במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 18
נייטרלי 4
קנה 4
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 13נייטרלי 0קנה 1
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 5נייטרלי 4קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.04902
0.04895
R2
0.04895
0.04891
R1
0.04892
0.04889
PP
0.04885
0.04885
S1
0.04882
0.04881
S2
0.04875
0.04879
S3
0.04872
0.04875

TROLL אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.02M
$0.12 M
$0.14 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.06 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.06 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

TROLL זרימת הון

זרימת נטו פנימהTROLLSOLUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על TROLL

סחור ב TROLL (TROLLSOL) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב TROLL מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTTROLLSOL
$0.048972
$0.048972$0.048972
-0.26%
2.36M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

TROLLSOL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TROLLSOL
TROLLSOL
USD
USD

1 TROLLSOL = 0.048965 USD

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