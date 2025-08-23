עוד על TRISIG

TRISIG מידע על מחיר

TRISIG מסמך לבן

TRISIG אתר רשמי

TRISIG טוקניומיקה

TRISIG תחזית מחיר

TRISIG היסטוריה

TRISIG מדריך קנייה

TRISIGממיר מטבעות לפיאט

TRISIG ספוט

TRISIG חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Tri Sigma סֵמֶל

Tri Sigma מְחִיר(TRISIG)

1 TRISIG ל USDמחיר חי:

$0.000724
$0.000724$0.000724
-2.29%1D
USD
Tri Sigma (TRISIG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:08:09 (UTC+8)

Tri Sigma (TRISIG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000723
$ 0.000723$ 0.000723
24 שעות נמוך
$ 0.000747
$ 0.000747$ 0.000747
גבוה 24 שעות

$ 0.000723
$ 0.000723$ 0.000723

$ 0.000747
$ 0.000747$ 0.000747

$ 0.09539277601745644
$ 0.09539277601745644$ 0.09539277601745644

$ 0.000130744931900812
$ 0.000130744931900812$ 0.000130744931900812

-0.42%

-2.29%

-14.22%

-14.22%

Tri Sigma (TRISIG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000724. במהלך 24 השעות האחרונות, TRISIG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000723 לבין שיא של $ 0.000747, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRISIGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.09539277601745644, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000130744931900812.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRISIG השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -2.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tri Sigma (TRISIG) מידע שוק

No.2238

$ 723.96K
$ 723.96K$ 723.96K

$ 9.76K
$ 9.76K$ 9.76K

$ 723.96K
$ 723.96K$ 723.96K

999.95M
999.95M 999.95M

999,946,805
999,946,805 999,946,805

SOL

שווי השוק הנוכחי של Tri Sigma הוא $ 723.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.76K. ההיצע במחזור של TRISIG הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999946805. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 723.96K.

Tri Sigma (TRISIG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Tri Sigmaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00001697-2.29%
30 ימים$ -0.00039-35.01%
60 ימים$ -0.000777-51.77%
90 ימים$ -0.002094-74.31%
Tri Sigma שינוי מחיר היום

היום,TRISIG רשם שינוי של $ -0.00001697 (-2.29%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Tri Sigma שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00039 (-35.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Tri Sigma שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TRISIG ראה שינוי של $ -0.000777 (-51.77%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Tri Sigma שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002094 (-74.31%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Tri Sigma (TRISIG)?

בדוק את Tri Sigma עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTri Sigma (TRISIG)

Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market.

Tri Sigma זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Tri Sigmaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTRISIG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Tri Sigmaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTri Sigma לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Tri Sigmaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tri Sigma (TRISIG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tri Sigma (TRISIG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tri Sigma.

בדוק את Tri Sigma תחזית המחיר עכשיו‏!

Tri Sigma (TRISIG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tri Sigma (TRISIG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRISIG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Tri Sigma (TRISIG)

מחפש איך לקנותTri Sigma? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Tri Sigmaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TRISIG למטבעות מקומיים

1 Tri Sigma(TRISIG) ל VND
19.05206
1 Tri Sigma(TRISIG) ל AUD
A$0.00110772
1 Tri Sigma(TRISIG) ל GBP
0.00053576
1 Tri Sigma(TRISIG) ל EUR
0.0006154
1 Tri Sigma(TRISIG) ל USD
$0.000724
1 Tri Sigma(TRISIG) ל MYR
RM0.0030408
1 Tri Sigma(TRISIG) ל TRY
0.02967676
1 Tri Sigma(TRISIG) ל JPY
¥0.106428
1 Tri Sigma(TRISIG) ל ARS
ARS$0.96661964
1 Tri Sigma(TRISIG) ל RUB
0.0585354
1 Tri Sigma(TRISIG) ל INR
0.06337896
1 Tri Sigma(TRISIG) ל IDR
Rp11.67741772
1 Tri Sigma(TRISIG) ל KRW
1.00554912
1 Tri Sigma(TRISIG) ל PHP
0.04100012
1 Tri Sigma(TRISIG) ל EGP
￡E.0.03512124
1 Tri Sigma(TRISIG) ל BRL
R$0.00392408
1 Tri Sigma(TRISIG) ל CAD
C$0.00099912
1 Tri Sigma(TRISIG) ל BDT
0.08808184
1 Tri Sigma(TRISIG) ל NGN
1.1070322
1 Tri Sigma(TRISIG) ל COP
$2.90762744
1 Tri Sigma(TRISIG) ל ZAR
R.0.01271344
1 Tri Sigma(TRISIG) ל UAH
0.0300098
1 Tri Sigma(TRISIG) ל VES
Bs0.10136
1 Tri Sigma(TRISIG) ל CLP
$0.69504
1 Tri Sigma(TRISIG) ל PKR
Rs0.20526848
1 Tri Sigma(TRISIG) ל KZT
0.38736896
1 Tri Sigma(TRISIG) ל THB
฿0.02347208
1 Tri Sigma(TRISIG) ל TWD
NT$0.02206028
1 Tri Sigma(TRISIG) ל AED
د.إ0.00265708
1 Tri Sigma(TRISIG) ל CHF
Fr0.0005792
1 Tri Sigma(TRISIG) ל HKD
HK$0.00565444
1 Tri Sigma(TRISIG) ל AMD
֏0.27717616
1 Tri Sigma(TRISIG) ל MAD
.د.م0.006516
1 Tri Sigma(TRISIG) ל MXN
$0.01345192
1 Tri Sigma(TRISIG) ל SAR
ريال0.002715
1 Tri Sigma(TRISIG) ל PLN
0.00263536
1 Tri Sigma(TRISIG) ל RON
лв0.00312044
1 Tri Sigma(TRISIG) ל SEK
kr0.00688524
1 Tri Sigma(TRISIG) ל BGN
лв0.00120908
1 Tri Sigma(TRISIG) ל HUF
Ft0.2458342
1 Tri Sigma(TRISIG) ל CZK
0.01518228
1 Tri Sigma(TRISIG) ל KWD
د.ك0.00022082
1 Tri Sigma(TRISIG) ל ILS
0.00243988
1 Tri Sigma(TRISIG) ל AOA
Kz0.65997668
1 Tri Sigma(TRISIG) ל BHD
.د.ب0.000272948
1 Tri Sigma(TRISIG) ל BMD
$0.000724
1 Tri Sigma(TRISIG) ל DKK
kr0.00461188
1 Tri Sigma(TRISIG) ל HNL
L0.01895432
1 Tri Sigma(TRISIG) ל MUR
0.03304336
1 Tri Sigma(TRISIG) ל NAD
$0.01269172
1 Tri Sigma(TRISIG) ל NOK
kr0.00729068
1 Tri Sigma(TRISIG) ל NZD
$0.0012308
1 Tri Sigma(TRISIG) ל PAB
B/.0.000724
1 Tri Sigma(TRISIG) ל PGK
K0.00305528
1 Tri Sigma(TRISIG) ל QAR
ر.ق0.00262812
1 Tri Sigma(TRISIG) ל RSD
дин.0.07248688

Tri Sigma מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Tri Sigma, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTri Sigma הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Tri Sigma

כמה שווה Tri Sigma (TRISIG) היום?
החי TRISIGהמחיר ב USD הוא 0.000724 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRISIG ל USD?
המחיר הנוכחי של TRISIG ל USD הוא $ 0.000724. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tri Sigma?
שווי השוק של TRISIG הוא $ 723.96K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRISIG?
ההיצע במחזור של TRISIG הוא 999.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRISIG?
‏‏TRISIG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.09539277601745644 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRISIG?
TRISIG ‏‏רשם מחירATL של 0.000130744931900812 USD.
מהו נפח המסחר של TRISIG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRISIG הוא $ 9.76K USD.
האם TRISIG יעלה השנה?
TRISIG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRISIG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:08:09 (UTC+8)

Tri Sigma (TRISIG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

TRISIG-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TRISIG
TRISIG
USD
USD

1 TRISIG = 0.000724 USD

מסחרTRISIG

USDTTRISIG
$0.000724
$0.000724$0.000724
-2.29%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד