Tri Sigma (TRISIG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000724. במהלך 24 השעות האחרונות, TRISIG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000723 לבין שיא של $ 0.000747, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRISIGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.09539277601745644, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000130744931900812.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRISIG השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -2.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Tri Sigma (TRISIG) מידע שוק
No.2238
$ 723.96K
$ 723.96K$ 723.96K
$ 9.76K
$ 9.76K$ 9.76K
$ 723.96K
$ 723.96K$ 723.96K
999.95M
999.95M 999.95M
999,946,805
999,946,805 999,946,805
SOL
שווי השוק הנוכחי של Tri Sigma הוא $ 723.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.76K. ההיצע במחזור של TRISIG הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999946805. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 723.96K.
Tri Sigma (TRISIG) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Tri Sigmaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00001697
-2.29%
30 ימים
$ -0.00039
-35.01%
60 ימים
$ -0.000777
-51.77%
90 ימים
$ -0.002094
-74.31%
Tri Sigma שינוי מחיר היום
היום,TRISIG רשם שינוי של $ -0.00001697 (-2.29%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Tri Sigma שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00039 (-35.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Tri Sigma שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TRISIG ראה שינוי של $ -0.000777 (-51.77%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Tri Sigma שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002094 (-74.31%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Tri Sigma (TRISIG)?
Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market.
Tri Sigma זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Tri Sigmaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקTRISIG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Tri Sigmaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTri Sigma לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Tri Sigmaתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Tri Sigma (TRISIG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tri Sigma (TRISIG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tri Sigma.
הבנת הטוקנומיקה של Tri Sigma (TRISIG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRISIG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Tri Sigma (TRISIG)
מחפש איך לקנותTri Sigma? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Tri Sigmaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.