Trias (TRIAS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Trias (TRIAS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Trias (TRIAS) מידע TRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines. TRIAS token is the native token of the Trias ecosystem. אתר רשמי: https://www.trias.one/ מסמך לבן: https://docs.trias.one/trias-docs-1/whitepaper/trias-whitepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x3A856d4effa670C54585a5D523e96513e148e95d קנה TRIASעכשיו!

Trias (TRIAS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Trias (TRIAS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.74M $ 5.74M $ 5.74M ההיצע הכולל: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M אספקה במחזור: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 11.47M $ 11.47M $ 11.47M שיא כל הזמנים: $ 19.391 $ 19.391 $ 19.391 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 1.1472 $ 1.1472 $ 1.1472 למידע נוסף על Trias (TRIAS) מחיר

Trias (TRIAS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Trias (TRIAS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TRIAS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TRIASהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TRIASטוקניומיקה, חקרו אתTRIASהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TRIAS מעוניין להוסיף את Trias (TRIAS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TRIAS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TRIAS ב-MEXC עכשיו!

Trias (TRIAS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TRIASעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TRIAS עכשיו את היסטוריית המחירים!

TRIAS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TRIAS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TRIAS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TRIASעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!