Trias מְחִיר(TRIAS)

$0.9858
+18.91%1D
USD
Trias (TRIAS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:58:59 (UTC+8)

Trias (TRIAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.11%

+18.91%

+26.60%

+26.60%

Trias (TRIAS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.9856. במהלך 24 השעות האחרונות, TRIAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.8199 לבין שיא של $ 1.19, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRIASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 31.97092298, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRIAS השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, +18.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+26.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Trias (TRIAS) מידע שוק

No.1411

50.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Trias הוא $ 4.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 222.98K. ההיצע במחזור של TRIAS הוא 5.00M, עם היצע כולל של 5000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.86M.

Trias (TRIAS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Triasהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.15677+18.91%
30 ימים$ +0.1548+18.63%
60 ימים$ -0.0172-1.72%
90 ימים$ -0.2134-17.80%
Trias שינוי מחיר היום

היום,TRIAS רשם שינוי של $ +0.15677 (+18.91%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Trias שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.1548 (+18.63%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Trias שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TRIAS ראה שינוי של $ -0.0172 (-1.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Trias שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2134 (-17.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Trias (TRIAS)?

בדוק את Trias עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTrias (TRIAS)

TRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines. TRIAS token is the native token of the Trias ecosystem.

Trias זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Triasההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTRIAS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Triasאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTrias לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Triasתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Trias (TRIAS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Trias (TRIAS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Trias.

בדוק את Trias תחזית המחיר עכשיו‏!

Trias (TRIAS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Trias (TRIAS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRIAS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Trias (TRIAS)

מחפש איך לקנותTrias? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Triasב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TRIAS למטבעות מקומיים

1 Trias(TRIAS) ל VND
25,936.064
1 Trias(TRIAS) ל AUD
A$1.507968
1 Trias(TRIAS) ל GBP
0.729344
1 Trias(TRIAS) ל EUR
0.83776
1 Trias(TRIAS) ל USD
$0.9856
1 Trias(TRIAS) ל MYR
RM4.13952
1 Trias(TRIAS) ל TRY
40.4096
1 Trias(TRIAS) ל JPY
¥144.8832
1 Trias(TRIAS) ל ARS
ARS$1,301.9776
1 Trias(TRIAS) ל RUB
79.675904
1 Trias(TRIAS) ל INR
86.28928
1 Trias(TRIAS) ל IDR
Rp15,896.771968
1 Trias(TRIAS) ל KRW
1,366.987776
1 Trias(TRIAS) ל PHP
55.844096
1 Trias(TRIAS) ל EGP
￡E.47.8016
1 Trias(TRIAS) ל BRL
R$5.341952
1 Trias(TRIAS) ל CAD
C$1.360128
1 Trias(TRIAS) ל BDT
119.908096
1 Trias(TRIAS) ל NGN
1,507.03168
1 Trias(TRIAS) ל COP
$3,958.228736
1 Trias(TRIAS) ל ZAR
R.17.316992
1 Trias(TRIAS) ל UAH
40.85312
1 Trias(TRIAS) ל VES
Bs137.984
1 Trias(TRIAS) ל CLP
$946.176
1 Trias(TRIAS) ל PKR
Rs279.437312
1 Trias(TRIAS) ל KZT
527.335424
1 Trias(TRIAS) ל THB
฿31.972864
1 Trias(TRIAS) ל TWD
NT$30.041088
1 Trias(TRIAS) ל AED
د.إ3.617152
1 Trias(TRIAS) ל CHF
Fr0.78848
1 Trias(TRIAS) ל HKD
HK$7.697536
1 Trias(TRIAS) ל AMD
֏377.327104
1 Trias(TRIAS) ל MAD
.د.م8.8704
1 Trias(TRIAS) ל MXN
$18.351872
1 Trias(TRIAS) ל SAR
ريال3.696
1 Trias(TRIAS) ל PLN
3.587584
1 Trias(TRIAS) ל RON
лв4.257792
1 Trias(TRIAS) ל SEK
kr9.373056
1 Trias(TRIAS) ל BGN
лв1.645952
1 Trias(TRIAS) ל HUF
Ft335.00544
1 Trias(TRIAS) ל CZK
20.677888
1 Trias(TRIAS) ל KWD
د.ك0.300608
1 Trias(TRIAS) ל ILS
3.321472
1 Trias(TRIAS) ל AOA
Kz898.443392
1 Trias(TRIAS) ל BHD
.د.ب0.3715712
1 Trias(TRIAS) ל BMD
$0.9856
1 Trias(TRIAS) ל DKK
kr6.288128
1 Trias(TRIAS) ל HNL
L25.803008
1 Trias(TRIAS) ל MUR
44.982784
1 Trias(TRIAS) ל NAD
$17.277568
1 Trias(TRIAS) ל NOK
kr9.944704
1 Trias(TRIAS) ל NZD
$1.67552
1 Trias(TRIAS) ל PAB
B/.0.9856
1 Trias(TRIAS) ל PGK
K4.159232
1 Trias(TRIAS) ל QAR
ر.ق3.577728
1 Trias(TRIAS) ל RSD
дин.98.727552

למובן מעמיק יותר של Trias, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTrias הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Trias

כמה שווה Trias (TRIAS) היום?
החי TRIASהמחיר ב USD הוא 0.9856 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRIAS ל USD?
המחיר הנוכחי של TRIAS ל USD הוא $ 0.9856. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Trias?
שווי השוק של TRIAS הוא $ 4.93M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRIAS?
ההיצע במחזור של TRIAS הוא 5.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRIAS?
‏‏TRIAS השיג מחיר שיא (ATH) של 31.97092298 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRIAS?
TRIAS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TRIAS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRIAS הוא $ 222.98K USD.
האם TRIAS יעלה השנה?
TRIAS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRIAS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:58:59 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

