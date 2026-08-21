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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על TRIA, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על TRIA, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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TRIA (TRIA) ניתוח טכני היום

TRIA (TRIA) ניתוח טכני היום

דף TRIA הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TRIA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של TRIA למטה.

TRIA (TRIA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.00729---13.63%-14.04%-82.59%
למידע נוסף על TRIA מחיר

TRIA אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של TRIA במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 5
נייטרלי 7
קנה 14
ממוצעים נעים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 9
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 5קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.00727
0.007269
R2
0.007269
0.007267
R1
0.007267
0.007267
PP
0.007266
0.007266
S1
0.007264
0.007264
S2
0.007263
0.007264
S3
0.007261
0.007263

TRIA אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.04M
$1.29 M
$1.33 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.15M
קניות פעילות ל-3 ימים
$5.19 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$5.05 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.16M
קניות פעילות ל-7 ימים
$5.40 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$5.24 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

TRIA זרימת הון

זרימת נטו פנימהTRIAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.38 M0.01
2026-08-20$0.03 M0.01
2026-08-19$0.52 M0.01
2026-08-18$0.06 M0.01
2026-08-17-$0.02 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב TRIA (TRIA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב TRIA מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTTRIA
$0.00729
$0.00729$0.00729
-2.92%
17.27M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

TRIA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TRIA
TRIA
USD
USD

1 TRIA = 0.00729 USD

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