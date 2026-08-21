TRIA (TRIA) ניתוח טכני היום דף TRIA הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TRIA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של TRIA למטה. הירשם

TRIA (TRIA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.00729 -- -13.63% -14.04% -82.59%

TRIA אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של TRIA במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 5 נייטרלי 7 קנה 14 ממוצעים נעים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 9 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 2 נייטרלי 5 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.00727 0.007269 R2 0.007269 0.007267 R1 0.007267 0.007267 PP 0.007266 0.007266 S1 0.007264 0.007264 S2 0.007263 0.007264 S3 0.007261 0.007263

TRIA אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.04M $1.29 M $1.33 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.15M קניות פעילות ל-3 ימים $5.19 M מכירות פעילות ל-3 ימים $5.05 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.16M קניות פעילות ל-7 ימים $5.40 M מכירות פעילות ל-7 ימים $5.24 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. TRIA זרימת הון זרימת נטו פנימה TRIAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.38 M 0.01 2026-08-20 $0.03 M 0.01 2026-08-19 $0.52 M 0.01 2026-08-18 $0.06 M 0.01 2026-08-17 -$0.02 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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