Tren Finance (TREN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001539. במהלך 24 השעות האחרונות, TREN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001526 לבין שיא של $ 0.0001554, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TREN השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -0.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Tren Finance (TREN) מידע שוק
--
----
$ 55.79K
$ 55.79K$ 55.79K
$ 153.90K
$ 153.90K$ 153.90K
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
שווי השוק הנוכחי של Tren Finance הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.79K. ההיצע במחזור של TREN הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 153.90K.
Tren Finance (TREN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Tren Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000000789
-0.51%
30 ימים
$ -0.0006661
-81.24%
60 ימים
$ -0.0048461
-96.93%
90 ימים
$ -0.0048461
-96.93%
Tren Finance שינוי מחיר היום
היום,TREN רשם שינוי של $ -0.000000789 (-0.51%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Tren Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0006661 (-81.24%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Tren Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TREN ראה שינוי של $ -0.0048461 (-96.93%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Tren Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0048461 (-96.93%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Tren Finance (TREN)?
Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.
Tren Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Tren Finance (TREN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tren Finance (TREN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tren Finance.
הבנת הטוקנומיקה של Tren Finance (TREN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TREN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
