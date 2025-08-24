עוד על TREN

Tren Finance סֵמֶל

Tren Finance מְחִיר(TREN)

1 TREN ל USDמחיר חי:

$0.0001539
$0.0001539
-0.51%1D
USD
Tren Finance (TREN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:57:40 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0001526
$ 0.0001526
24 שעות נמוך
$ 0.0001554
$ 0.0001554
גבוה 24 שעות

$ 0.0001526
$ 0.0001526

$ 0.0001554
$ 0.0001554

--
--

--
--

-0.07%

-0.51%

-11.40%

-11.40%

Tren Finance (TREN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001539. במהלך 24 השעות האחרונות, TREN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001526 לבין שיא של $ 0.0001554, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TREN השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -0.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tren Finance (TREN) מידע שוק

--
--

$ 55.79K
$ 55.79K

$ 153.90K
$ 153.90K

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

שווי השוק הנוכחי של Tren Finance הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.79K. ההיצע במחזור של TREN הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 153.90K.

Tren Finance (TREN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Tren Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000789-0.51%
30 ימים$ -0.0006661-81.24%
60 ימים$ -0.0048461-96.93%
90 ימים$ -0.0048461-96.93%
Tren Finance שינוי מחיר היום

היום,TREN רשם שינוי של $ -0.000000789 (-0.51%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Tren Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0006661 (-81.24%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Tren Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TREN ראה שינוי של $ -0.0048461 (-96.93%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Tren Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0048461 (-96.93%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Tren Finance (TREN)?

בדוק את Tren Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Tren Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTREN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Tren Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTren Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Tren Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tren Finance (TREN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tren Finance (TREN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tren Finance.

בדוק את Tren Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Tren Finance (TREN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tren Finance (TREN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TREN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Tren Finance (TREN)

מחפש איך לקנותTren Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Tren Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TREN למטבעות מקומיים

1 Tren Finance(TREN) ל VND
4.0498785
1 Tren Finance(TREN) ל AUD
A$0.000237006
1 Tren Finance(TREN) ל GBP
0.000113886
1 Tren Finance(TREN) ל EUR
0.000130815
1 Tren Finance(TREN) ל USD
$0.0001539
1 Tren Finance(TREN) ל MYR
RM0.000647919
1 Tren Finance(TREN) ל TRY
0.006312978
1 Tren Finance(TREN) ל JPY
¥0.0226233
1 Tren Finance(TREN) ל ARS
ARS$0.207691128
1 Tren Finance(TREN) ל RUB
0.012381255
1 Tren Finance(TREN) ל INR
0.013489335
1 Tren Finance(TREN) ל IDR
Rp2.522950416
1 Tren Finance(TREN) ל KRW
0.21464433
1 Tren Finance(TREN) ל PHP
0.008761527
1 Tren Finance(TREN) ל EGP
￡E.0.007476462
1 Tren Finance(TREN) ל BRL
R$0.000832599
1 Tren Finance(TREN) ל CAD
C$0.000212382
1 Tren Finance(TREN) ל BDT
0.01876041
1 Tren Finance(TREN) ל NGN
0.236042586
1 Tren Finance(TREN) ל COP
$0.620563275
1 Tren Finance(TREN) ל ZAR
R.0.002714796
1 Tren Finance(TREN) ל UAH
0.006368382
1 Tren Finance(TREN) ל VES
Bs0.0213921
1 Tren Finance(TREN) ל CLP
$0.1482057
1 Tren Finance(TREN) ל PKR
Rs0.043633728
1 Tren Finance(TREN) ל KZT
0.082298025
1 Tren Finance(TREN) ל THB
฿0.004994055
1 Tren Finance(TREN) ל TWD
NT$0.004701645
1 Tren Finance(TREN) ל AED
د.إ0.000564813
1 Tren Finance(TREN) ל CHF
Fr0.00012312
1 Tren Finance(TREN) ל HKD
HK$0.001198881
1 Tren Finance(TREN) ל AMD
֏0.058739013
1 Tren Finance(TREN) ל MAD
.د.م0.001388178
1 Tren Finance(TREN) ל MXN
$0.002871774
1 Tren Finance(TREN) ל SAR
ريال0.000577125
1 Tren Finance(TREN) ל PLN
0.000561735
1 Tren Finance(TREN) ל RON
лв0.000666387
1 Tren Finance(TREN) ל SEK
kr0.001472823
1 Tren Finance(TREN) ל BGN
лв0.000257013
1 Tren Finance(TREN) ל HUF
Ft0.052346007
1 Tren Finance(TREN) ל CZK
0.003241134
1 Tren Finance(TREN) ל KWD
د.ك0.0000469395
1 Tren Finance(TREN) ל ILS
0.000517104
1 Tren Finance(TREN) ל AOA
Kz0.140290623
1 Tren Finance(TREN) ל BHD
.د.ب0.0000578664
1 Tren Finance(TREN) ל BMD
$0.0001539
1 Tren Finance(TREN) ל DKK
kr0.00098496
1 Tren Finance(TREN) ל HNL
L0.004029102
1 Tren Finance(TREN) ל MUR
0.007074783
1 Tren Finance(TREN) ל NAD
$0.002713257
1 Tren Finance(TREN) ל NOK
kr0.001559007
1 Tren Finance(TREN) ל NZD
$0.00026163
1 Tren Finance(TREN) ל PAB
B/.0.0001539
1 Tren Finance(TREN) ל PGK
K0.000640224
1 Tren Finance(TREN) ל QAR
ر.ق0.000560196
1 Tren Finance(TREN) ל RSD
дин.0.015468489

Tren Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Tren Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTren Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Tren Finance

כמה שווה Tren Finance (TREN) היום?
החי TRENהמחיר ב USD הוא 0.0001539 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TREN ל USD?
המחיר הנוכחי של TREN ל USD הוא $ 0.0001539. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tren Finance?
שווי השוק של TREN הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TREN?
ההיצע במחזור של TREN הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TREN?
‏‏TREN השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TREN?
TREN ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של TREN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TREN הוא $ 55.79K USD.
האם TREN יעלה השנה?
TREN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TREN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:57:40 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

TREN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TREN
TREN
USD
USD

1 TREN = 0.0001539 USD

מסחרTREN

USDTTREN
$0.0001539
$0.0001539
0.00%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד