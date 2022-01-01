Doland Tremp (TREMP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Doland Tremp (TREMP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Doland Tremp (TREMP) מידע TREMP is a meme coin. אתר רשמי: https://www.tremp.xyz/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/FU1q8vJpZNUrmqsciSjp8bAKKidGsLmouB8CBdf8TKQv קנה TREMPעכשיו!

Doland Tremp (TREMP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Doland Tremp (TREMP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M שיא כל הזמנים: $ 1.5351 $ 1.5351 $ 1.5351 שפל כל הזמנים: $ 0.000054695491348225 $ 0.000054695491348225 $ 0.000054695491348225 מחיר נוכחי: $ 0.01977 $ 0.01977 $ 0.01977 למידע נוסף על Doland Tremp (TREMP) מחיר

Doland Tremp (TREMP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Doland Tremp (TREMP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TREMP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TREMPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TREMPטוקניומיקה, חקרו אתTREMPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TREMP מעוניין להוסיף את Doland Tremp (TREMP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TREMP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TREMP ב-MEXC עכשיו!

Doland Tremp (TREMP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TREMPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TREMP עכשיו את היסטוריית המחירים!

TREMP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TREMP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TREMP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TREMPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

