Treehouse (TREE) ניתוח טכני היום דף Treehouse הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TREE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Treehouse למטה. הירשם

Treehouse (TREE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.03587 -- +5.99% -2.69% -44.68%

Treehouse אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Treehouse במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 18 נייטרלי 1 קנה 7 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.03585 0.03582 R2 0.03582 0.03581 R1 0.03581 0.0358 PP 0.03578 0.03578 S1 0.03577 0.03577 S2 0.03574 0.03576 S3 0.03573 0.03574

Treehouse אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.56M $4.07 M $3.51 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.07 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.06 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.07 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.06 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Treehouse זרימת הון זרימת נטו פנימה TREEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.20 M 0.04 2026-08-20 $0.42 M 0.04 2026-08-19 -$0.05 M 0.04 2026-08-18 $0.01 M 0.03 2026-08-17 -$0.01 M 0.03 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Treehouse (TREE) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Treehouse מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT TREE $0.03587 $0.03587 $0.03587 -0.58% 2.29M (USDT) סַחַר