TRAVA.FINANCE (TRAVA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי TRAVA.FINANCE (TRAVA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

TRAVA.FINANCE (TRAVA) מידע TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending. אתר רשמי: https://trava.finance/ מסמך לבן: https://docs.trava.finance/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x0391be54e72f7e001f6bbc331777710b4f2999ef קנה TRAVAעכשיו!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TRAVA.FINANCE (TRAVA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 514.97K $ 514.97K $ 514.97K ההיצע הכולל: $ 4.75B $ 4.75B $ 4.75B אספקה במחזור: $ 4.20B $ 4.20B $ 4.20B FDV (שווי מדולל מלא): $ 613.50K $ 613.50K $ 613.50K שיא כל הזמנים: $ 0.03379 $ 0.03379 $ 0.03379 שפל כל הזמנים: $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 מחיר נוכחי: $ 0.0001227 $ 0.0001227 $ 0.0001227 למידע נוסף על TRAVA.FINANCE (TRAVA) מחיר

TRAVA.FINANCE (TRAVA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TRAVA.FINANCE (TRAVA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TRAVA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TRAVAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TRAVAטוקניומיקה, חקרו אתTRAVAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TRAVA מעוניין להוסיף את TRAVA.FINANCE (TRAVA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TRAVA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TRAVA ב-MEXC עכשיו!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TRAVAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TRAVA עכשיו את היסטוריית המחירים!

TRAVA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TRAVA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TRAVA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TRAVAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!