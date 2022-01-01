Ton Question (TQ) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Ton Question (TQ), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Ton Question (TQ) מידע Ton Question is a reward-based Telegram game where users earn rewards by completing missions and inviting friends. אתר רשמי: https://coinmarketcap.com/currencies/tonquestion סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xe43fe2c822841a29fadcb1884abcdaa1c85fefc8 קנה TQעכשיו!

Ton Question (TQ) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ton Question (TQ), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 34.64K $ 34.64K $ 34.64K שיא כל הזמנים: $ 0.231 $ 0.231 $ 0.231 שפל כל הזמנים: $ 0.000001399654020581 $ 0.000001399654020581 $ 0.000001399654020581 מחיר נוכחי: $ 0.000003464 $ 0.000003464 $ 0.000003464 למידע נוסף על Ton Question (TQ) מחיר

Ton Question (TQ) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ton Question (TQ) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TQ אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TQהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TQטוקניומיקה, חקרו אתTQהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

