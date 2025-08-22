עוד על TQ

TQ מידע על מחיר

TQ אתר רשמי

TQ טוקניומיקה

TQ תחזית מחיר

TQ היסטוריה

TQ מדריך קנייה

TQממיר מטבעות לפיאט

TQ ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Ton Question סֵמֶל

Ton Question מְחִיר(TQ)

1 TQ ל USDמחיר חי:

$0.00000215
$0.00000215$0.00000215
+10.25%1D
USD
Ton Question (TQ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:46:46 (UTC+8)

Ton Question (TQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00000182
$ 0.00000182$ 0.00000182
24 שעות נמוך
$ 0.00000269
$ 0.00000269$ 0.00000269
גבוה 24 שעות

$ 0.00000182
$ 0.00000182$ 0.00000182

$ 0.00000269
$ 0.00000269$ 0.00000269

$ 0.205119954929494
$ 0.205119954929494$ 0.205119954929494

$ 0.000002359049306377
$ 0.000002359049306377$ 0.000002359049306377

0.00%

+10.25%

-80.74%

-80.74%

Ton Question (TQ) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000215. במהלך 24 השעות האחרונות, TQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000182 לבין שיא של $ 0.00000269, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.205119954929494, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000002359049306377.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TQ השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +10.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-80.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ton Question (TQ) מידע שוק

No.3986

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 320.60
$ 320.60$ 320.60

$ 21.50K
$ 21.50K$ 21.50K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Ton Question הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 320.60. ההיצע במחזור של TQ הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.50K.

Ton Question (TQ) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ton Questionהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000001999+10.25%
30 ימים$ -0.00001175-84.54%
60 ימים$ -0.00011185-98.12%
90 ימים$ -0.01499785-99.99%
Ton Question שינוי מחיר היום

היום,TQ רשם שינוי של $ +0.0000001999 (+10.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ton Question שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00001175 (-84.54%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ton Question שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TQ ראה שינוי של $ -0.00011185 (-98.12%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ton Question שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01499785 (-99.99%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ton Question (TQ)?

בדוק את Ton Question עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTon Question (TQ)

Ton Question is a reward-based Telegram game where users earn rewards by completing missions and inviting friends.

Ton Question זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ton Questionההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTQ את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ton Questionאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTon Question לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ton Questionתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ton Question (TQ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ton Question (TQ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ton Question.

בדוק את Ton Question תחזית המחיר עכשיו‏!

Ton Question (TQ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ton Question (TQ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TQ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ton Question (TQ)

מחפש איך לקנותTon Question? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ton Questionב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TQ למטבעות מקומיים

1 Ton Question(TQ) ל VND
0.05657725
1 Ton Question(TQ) ל AUD
A$0.0000032895
1 Ton Question(TQ) ל GBP
0.000001591
1 Ton Question(TQ) ל EUR
0.0000018275
1 Ton Question(TQ) ל USD
$0.00000215
1 Ton Question(TQ) ל MYR
RM0.00000903
1 Ton Question(TQ) ל TRY
0.00008815
1 Ton Question(TQ) ל JPY
¥0.00031605
1 Ton Question(TQ) ל ARS
ARS$0.00284015
1 Ton Question(TQ) ל RUB
0.0001738275
1 Ton Question(TQ) ל INR
0.000188297
1 Ton Question(TQ) ל IDR
Rp0.035245896
1 Ton Question(TQ) ל KRW
0.002981964
1 Ton Question(TQ) ל PHP
0.0001217545
1 Ton Question(TQ) ל EGP
￡E.0.0001042965
1 Ton Question(TQ) ל BRL
R$0.000011653
1 Ton Question(TQ) ל CAD
C$0.000002967
1 Ton Question(TQ) ל BDT
0.000261569
1 Ton Question(TQ) ל NGN
0.0032874575
1 Ton Question(TQ) ל COP
$0.008634529
1 Ton Question(TQ) ל ZAR
R.0.000037711
1 Ton Question(TQ) ל UAH
0.0000891175
1 Ton Question(TQ) ל VES
Bs0.000301
1 Ton Question(TQ) ל CLP
$0.00206185
1 Ton Question(TQ) ל PKR
Rs0.000609568
1 Ton Question(TQ) ל KZT
0.001150336
1 Ton Question(TQ) ל THB
฿0.0000697245
1 Ton Question(TQ) ל TWD
NT$0.0000654675
1 Ton Question(TQ) ל AED
د.إ0.0000078905
1 Ton Question(TQ) ל CHF
Fr0.00000172
1 Ton Question(TQ) ל HKD
HK$0.0000167915
1 Ton Question(TQ) ל AMD
֏0.000820913
1 Ton Question(TQ) ל MAD
.د.م0.00001935
1 Ton Question(TQ) ל MXN
$0.000040076
1 Ton Question(TQ) ל SAR
ريال0.0000080625
1 Ton Question(TQ) ל PLN
0.000007826
1 Ton Question(TQ) ל RON
лв0.000009288
1 Ton Question(TQ) ל SEK
kr0.000020468
1 Ton Question(TQ) ל BGN
лв0.0000035905
1 Ton Question(TQ) ל HUF
Ft0.000731043
1 Ton Question(TQ) ל CZK
0.0000451285
1 Ton Question(TQ) ל KWD
د.ك0.00000065575
1 Ton Question(TQ) ל ILS
0.0000072455
1 Ton Question(TQ) ל AOA
Kz0.0019598755
1 Ton Question(TQ) ל BHD
.د.ب0.00000081055
1 Ton Question(TQ) ל BMD
$0.00000215
1 Ton Question(TQ) ל DKK
kr0.000013717
1 Ton Question(TQ) ל HNL
L0.000056287
1 Ton Question(TQ) ל MUR
0.000098126
1 Ton Question(TQ) ל NAD
$0.0000376895
1 Ton Question(TQ) ל NOK
kr0.0000216935
1 Ton Question(TQ) ל NZD
$0.000003655
1 Ton Question(TQ) ל PAB
B/.0.00000215
1 Ton Question(TQ) ל PGK
K0.000009073
1 Ton Question(TQ) ל QAR
ر.ق0.0000078045
1 Ton Question(TQ) ל RSD
дин.0.000215387

Ton Question מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ton Question, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרTon Question הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ton Question

כמה שווה Ton Question (TQ) היום?
החי TQהמחיר ב USD הוא 0.00000215 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TQ ל USD?
המחיר הנוכחי של TQ ל USD הוא $ 0.00000215. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ton Question?
שווי השוק של TQ הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TQ?
ההיצע במחזור של TQ הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TQ?
‏‏TQ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.205119954929494 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TQ?
TQ ‏‏רשם מחירATL של 0.000002359049306377 USD.
מהו נפח המסחר של TQ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TQ הוא $ 320.60 USD.
האם TQ יעלה השנה?
TQ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TQ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:46:46 (UTC+8)

Ton Question (TQ) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

TQ-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TQ
TQ
USD
USD

1 TQ = 0.00000215 USD

מסחרTQ

USDTTQ
$0.00000215
$0.00000215$0.00000215
+10.25%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד