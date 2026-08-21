TOWNS (TOWNS) ניתוח טכני היום דף TOWNS הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TOWNS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של TOWNS למטה. הירשם

TOWNS (TOWNS) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.002513 -- +15.43% +24.16% -22.56%

TOWNS אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של TOWNS במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 4 נייטרלי 6 קנה 16 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 6 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.002514 0.002514 R2 0.002514 0.002513 R1 0.002513 0.002513 PP 0.002513 0.002513 S1 0.002512 0.002512 S2 0.002512 0.002512 S3 0.002511 0.002512

TOWNS אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.00M $1.79 M $1.79 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $0.42 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.38 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.05M קניות פעילות ל-7 ימים $0.83 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.78 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. TOWNS זרימת הון זרימת נטו פנימה TOWNSUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.00 2026-08-20 $0.00 M 0.00 2026-08-19 -$0.02 M 0.00 2026-08-18 -$0.08 M 0.00 2026-08-17 -$0.14 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב TOWNS (TOWNS) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב TOWNS מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT TOWNS $0.002513 $0.002513 $0.002513 +2.23% 39.51M (USDT) סַחַר