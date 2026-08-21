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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על TOWNS, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על TOWNS, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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TOWNS (TOWNS) ניתוח טכני היום

TOWNS (TOWNS) ניתוח טכני היום

דף TOWNS הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TOWNS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של TOWNS למטה.

TOWNS (TOWNS) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.002513--+15.43%+24.16%-22.56%
למידע נוסף על TOWNS מחיר

TOWNS אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של TOWNS במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 4
נייטרלי 6
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 6קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.002514
0.002514
R2
0.002514
0.002513
R1
0.002513
0.002513
PP
0.002513
0.002513
S1
0.002512
0.002512
S2
0.002512
0.002512
S3
0.002511
0.002512

TOWNS אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.00M
$1.79 M
$1.79 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.42 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.38 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.05M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.83 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.78 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

TOWNS זרימת הון

זרימת נטו פנימהTOWNSUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20$0.00 M0.00
2026-08-19-$0.02 M0.00
2026-08-18-$0.08 M0.00
2026-08-17-$0.14 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב TOWNS (TOWNS) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב TOWNS מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTTOWNS
$0.002513
$0.002513$0.002513
+2.23%
39.51M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

TOWNS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TOWNS
TOWNS
USD
USD

1 TOWNS = 0.002513 USD

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