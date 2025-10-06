Alttown מחיר היום

מחיר Alttown (TOWN) בזמן אמת היום הוא $ 0.0007623, עם שינוי של 0.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TOWN ל USD הוא $ 0.0007623 לכל TOWN.

Alttown כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TOWN. ב‑24 השעות האחרונות, TOWN סחר בין $ 0.0007521 (נמוך) ל $ 0.0008257 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TOWN נע ב +0.60% בשעה האחרונה ו -19.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.88K.

Alttown (TOWN) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 54.88K$ 54.88K $ 54.88K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי NONE

שווי השוק הנוכחי של Alttown הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.88K. ההיצע במחזור של TOWN הוא --, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.52M.