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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על The Toad Pepe, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על The Toad Pepe, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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The Toad Pepe (TOAD) ניתוח טכני היום

The Toad Pepe (TOAD) ניתוח טכני היום

דף The Toad Pepe הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TOAD מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של The Toad Pepe למטה.

The Toad Pepe (TOAD) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.005401---45.23%+80.03%+80.03%
למידע נוסף על The Toad Pepe מחיר

The Toad Pepe אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של The Toad Pepe במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 14
נייטרלי 2
קנה 10
ממוצעים נעים:מכורמכור 10נייטרלי 0קנה 4
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 2קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.005384
0.005382
R2
0.005382
0.00538
R1
0.005379
0.005379
PP
0.005377
0.005377
S1
0.005374
0.005375
S2
0.005372
0.005374
S3
0.005369
0.005372

The Toad Pepe אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.01M
$0.08 M
$0.09 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.50 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.49 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.01 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.00 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

The Toad Pepe זרימת הון

זרימת נטו פנימהTOADUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על The Toad Pepe

סחור ב The Toad Pepe (TOAD) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב The Toad Pepe מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USD1TOAD
$0.005352
$0.005352$0.005352
+31.36%
12.56M (USDT)
/USDTTOAD
$0.00539
$0.00539$0.00539
+30.41%
21.31M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

TOAD-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TOAD
TOAD
USD
USD

1 TOAD = 0.005401 USD

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