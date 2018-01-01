Thermo Fisher (Ondo) (TMOON) ניתוח טכני היום דף Thermo Fisher (Ondo) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TMOON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Thermo Fisher (Ondo) למטה. הירשם

Thermo Fisher (Ondo) (TMOON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Thermo Fisher (Ondo) זרימת הון זרימת נטו פנימה TMOONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.