Token Metrics AI סֵמֶל

Token Metrics AI מְחִיר(TMAI)

1 TMAI ל USDמחיר חי:

$0.0005877
$0.0005877$0.0005877
+1.10%1D
USD
Token Metrics AI (TMAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:36:13 (UTC+8)

Token Metrics AI (TMAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0005802
$ 0.0005802$ 0.0005802
24 שעות נמוך
$ 0.0005913
$ 0.0005913$ 0.0005913
גבוה 24 שעות

$ 0.0005802
$ 0.0005802$ 0.0005802

$ 0.0005913
$ 0.0005913$ 0.0005913

$ 0.6641840061002573
$ 0.6641840061002573$ 0.6641840061002573

$ 0.00052642785789373
$ 0.00052642785789373$ 0.00052642785789373

+0.29%

+1.10%

-2.27%

-2.27%

Token Metrics AI (TMAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0005877. במהלך 24 השעות האחרונות, TMAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0005802 לבין שיא של $ 0.0005913, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TMAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6641840061002573, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00052642785789373.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TMAI השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, +1.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Token Metrics AI (TMAI) מידע שוק

No.4471

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.17K
$ 2.17K$ 2.17K

$ 5.88M
$ 5.88M$ 5.88M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

BASE

שווי השוק הנוכחי של Token Metrics AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.17K. ההיצע במחזור של TMAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.88M.

Token Metrics AI (TMAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Token Metrics AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000006394+1.10%
30 ימים$ -0.0001133-16.17%
60 ימים$ -0.0003071-34.33%
90 ימים$ -0.0002033-25.71%
Token Metrics AI שינוי מחיר היום

היום,TMAI רשם שינוי של $ +0.000006394 (+1.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Token Metrics AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001133 (-16.17%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Token Metrics AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TMAI ראה שינוי של $ -0.0003071 (-34.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Token Metrics AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0002033 (-25.71%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Token Metrics AI (TMAI)?

בדוק את Token Metrics AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהToken Metrics AI (TMAI)

Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot.

Token Metrics AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Token Metrics AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTMAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Token Metrics AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךToken Metrics AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Token Metrics AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Token Metrics AI (TMAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Token Metrics AI (TMAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Token Metrics AI.

בדוק את Token Metrics AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Token Metrics AI (TMAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Token Metrics AI (TMAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TMAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Token Metrics AI (TMAI)

מחפש איך לקנותToken Metrics AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Token Metrics AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TMAI למטבעות מקומיים

1 Token Metrics AI(TMAI) ל VND
15.4653255
1 Token Metrics AI(TMAI) ל AUD
A$0.000905058
1 Token Metrics AI(TMAI) ל GBP
0.000434898
1 Token Metrics AI(TMAI) ל EUR
0.000499545
1 Token Metrics AI(TMAI) ל USD
$0.0005877
1 Token Metrics AI(TMAI) ל MYR
RM0.00246834
1 Token Metrics AI(TMAI) ל TRY
0.024083946
1 Token Metrics AI(TMAI) ל JPY
¥0.0863919
1 Token Metrics AI(TMAI) ל ARS
ARS$0.7763517
1 Token Metrics AI(TMAI) ל RUB
0.04736862
1 Token Metrics AI(TMAI) ל INR
0.051453135
1 Token Metrics AI(TMAI) ל IDR
Rp9.479030931
1 Token Metrics AI(TMAI) ל KRW
0.816244776
1 Token Metrics AI(TMAI) ל PHP
0.033351975
1 Token Metrics AI(TMAI) ל EGP
￡E.0.028515204
1 Token Metrics AI(TMAI) ל BRL
R$0.003197088
1 Token Metrics AI(TMAI) ל CAD
C$0.000811026
1 Token Metrics AI(TMAI) ל BDT
0.070841358
1 Token Metrics AI(TMAI) ל NGN
0.897247467
1 Token Metrics AI(TMAI) ל COP
$2.3508
1 Token Metrics AI(TMAI) ל ZAR
R.0.010302381
1 Token Metrics AI(TMAI) ל UAH
0.024072192
1 Token Metrics AI(TMAI) ל VES
Bs0.082278
1 Token Metrics AI(TMAI) ל CLP
$0.5636043
1 Token Metrics AI(TMAI) ל PKR
Rs0.165267117
1 Token Metrics AI(TMAI) ל KZT
0.313103052
1 Token Metrics AI(TMAI) ל THB
฿0.019064988
1 Token Metrics AI(TMAI) ל TWD
NT$0.017913096
1 Token Metrics AI(TMAI) ל AED
د.إ0.002156859
1 Token Metrics AI(TMAI) ל CHF
Fr0.00047016
1 Token Metrics AI(TMAI) ל HKD
HK$0.004589937
1 Token Metrics AI(TMAI) ל AMD
֏0.222526728
1 Token Metrics AI(TMAI) ל MAD
.د.م0.005271669
1 Token Metrics AI(TMAI) ל MXN
$0.010954728
1 Token Metrics AI(TMAI) ל SAR
ريال0.002203875
1 Token Metrics AI(TMAI) ל PLN
0.002139228
1 Token Metrics AI(TMAI) ל RON
лв0.002538864
1 Token Metrics AI(TMAI) ל SEK
kr0.005594904
1 Token Metrics AI(TMAI) ל BGN
лв0.000981459
1 Token Metrics AI(TMAI) ל HUF
Ft0.199894401
1 Token Metrics AI(TMAI) ל CZK
0.0123417
1 Token Metrics AI(TMAI) ל KWD
د.ك0.0001792485
1 Token Metrics AI(TMAI) ל ILS
0.001986426
1 Token Metrics AI(TMAI) ל AOA
Kz0.535729689
1 Token Metrics AI(TMAI) ל BHD
.د.ب0.0002215629
1 Token Metrics AI(TMAI) ל BMD
$0.0005877
1 Token Metrics AI(TMAI) ל DKK
kr0.003749526
1 Token Metrics AI(TMAI) ל HNL
L0.015239061
1 Token Metrics AI(TMAI) ל MUR
0.026822628
1 Token Metrics AI(TMAI) ל NAD
$0.010272996
1 Token Metrics AI(TMAI) ל NOK
kr0.005947524
1 Token Metrics AI(TMAI) ל NZD
$0.00099909
1 Token Metrics AI(TMAI) ל PAB
B/.0.0005877
1 Token Metrics AI(TMAI) ל PGK
K0.002456586
1 Token Metrics AI(TMAI) ל QAR
ر.ق0.002121597
1 Token Metrics AI(TMAI) ל RSD
дин.0.058899294

Token Metrics AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Token Metrics AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרToken Metrics AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Token Metrics AI

כמה שווה Token Metrics AI (TMAI) היום?
החי TMAIהמחיר ב USD הוא 0.0005877 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TMAI ל USD?
המחיר הנוכחי של TMAI ל USD הוא $ 0.0005877. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Token Metrics AI?
שווי השוק של TMAI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TMAI?
ההיצע במחזור של TMAI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TMAI?
‏‏TMAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6641840061002573 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TMAI?
TMAI ‏‏רשם מחירATL של 0.00052642785789373 USD.
מהו נפח המסחר של TMAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TMAI הוא $ 2.17K USD.
האם TMAI יעלה השנה?
TMAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TMAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:36:13 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

