iShares 20 Year ETF (TLTON) ניתוח טכני היום דף iShares 20 Year ETF הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TLTON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של iShares 20 Year ETF למטה. הירשם

iShares 20 Year ETF (TLTON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

IShares 20 Year ETF זרימת הון זרימת נטו פנימה TLTONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.