Tokenize Emblem (TKX) מידע Tokenize Xchange aims to become Asia’s leading digital assets exchange by providing a fiat to the crypto gateway for users across Asia to access the easiest way to buy, sell and manage cryptocurrency. אתר רשמי: https://tokenize.exchange/ מסמך לבן: https://ico.tokenize.exchange/Tokenize_Xchange_Whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x667102BD3413bFEaa3Dffb48fa8288819E480a88 קנה TKXעכשיו!

Tokenize Emblem (TKX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Tokenize Emblem (TKX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 236.00M $ 236.00M $ 236.00M שיא כל הזמנים: $ 85.574 $ 85.574 $ 85.574 שפל כל הזמנים: $ 1.18980609 $ 1.18980609 $ 1.18980609 מחיר נוכחי: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 למידע נוסף על Tokenize Emblem (TKX) מחיר

Tokenize Emblem (TKX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Tokenize Emblem (TKX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TKX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TKXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TKXטוקניומיקה, חקרו אתTKXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Tokenize Emblem (TKX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TKXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TKX עכשיו את היסטוריית המחירים!

TKX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TKX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TKX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TKXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

