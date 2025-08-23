עוד על TKX

Tokenize Emblem סֵמֶל

Tokenize Emblem מְחִיר(TKX)

Tokenize Emblem (TKX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:58:07 (UTC+8)

Tokenize Emblem (TKX) מידע על מחיר (USD)

Tokenize Emblem (TKX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.512. במהלך 24 השעות האחרונות, TKX נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.332 לבין שיא של $ 2.695, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TKXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 65.9327142408229, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.18980609.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TKX השתנה ב +5.81% במהלך השעה האחרונה, -0.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tokenize Emblem (TKX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Tokenize Emblem הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.82K. ההיצע במחזור של TKX הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 251.20M.

Tokenize Emblem (TKX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Tokenize Emblemהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00696-0.27%
30 ימים$ -2.666-51.49%
60 ימים$ -23.385-90.31%
90 ימים$ -30.145-92.31%
Tokenize Emblem שינוי מחיר היום

היום,TKX רשם שינוי של $ -0.00696 (-0.27%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Tokenize Emblem שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -2.666 (-51.49%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Tokenize Emblem שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TKX ראה שינוי של $ -23.385 (-90.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Tokenize Emblem שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -30.145 (-92.31%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Tokenize Emblem (TKX)?

בדוק את Tokenize Emblem עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTokenize Emblem (TKX)

Tokenize Xchange aims to become Asia’s leading digital assets exchange by providing a fiat to the crypto gateway for users across Asia to access the easiest way to buy, sell and manage cryptocurrency.

Tokenize Emblem זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Tokenize Emblemההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTKX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Tokenize Emblemאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTokenize Emblem לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Tokenize Emblemתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tokenize Emblem (TKX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tokenize Emblem (TKX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tokenize Emblem.

בדוק את Tokenize Emblem תחזית המחיר עכשיו‏!

Tokenize Emblem (TKX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tokenize Emblem (TKX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TKX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Tokenize Emblem (TKX)

מחפש איך לקנותTokenize Emblem? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Tokenize Emblemב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Tokenize Emblem מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Tokenize Emblem, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTokenize Emblem הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Tokenize Emblem

כמה שווה Tokenize Emblem (TKX) היום?
החי TKXהמחיר ב USD הוא 2.512 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TKX ל USD?
המחיר הנוכחי של TKX ל USD הוא $ 2.512. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tokenize Emblem?
שווי השוק של TKX הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TKX?
ההיצע במחזור של TKX הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TKX?
‏‏TKX השיג מחיר שיא (ATH) של 65.9327142408229 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TKX?
TKX ‏‏רשם מחירATL של 1.18980609 USD.
מהו נפח המסחר של TKX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TKX הוא $ 14.82K USD.
האם TKX יעלה השנה?
TKX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TKX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Tokenize Emblem (TKX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

