We Love Tits (TITS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי We Love Tits (TITS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

We Love Tits (TITS) מידע A memecoin empowering women in Web3. אתר רשמי: https://www.welovetits.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/23CTZMjEYNNZUE4itfn3iv6kgM4xn7X7dx1kVX1Gr8Xi קנה TITSעכשיו!

We Love Tits (TITS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור We Love Tits (TITS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 864.94K $ 864.94K $ 864.94K שיא כל הזמנים: $ 0.36 $ 0.36 $ 0.36 שפל כל הזמנים: $ 0.000052009902033534 $ 0.000052009902033534 $ 0.000052009902033534 מחיר נוכחי: $ 0.000865 $ 0.000865 $ 0.000865 למידע נוסף על We Love Tits (TITS) מחיר

We Love Tits (TITS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של We Love Tits (TITS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TITS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TITSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TITSטוקניומיקה, חקרו אתTITSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TITS מעוניין להוסיף את We Love Tits (TITS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TITS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TITS ב-MEXC עכשיו!

We Love Tits (TITS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TITSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TITS עכשיו את היסטוריית המחירים!

TITS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TITS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TITS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TITSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

