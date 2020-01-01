iShares TIPS ETF (TIPON) ניתוח טכני היום דף iShares TIPS ETF הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TIPON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של iShares TIPS ETF למטה. הירשם

iShares TIPS ETF (TIPON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

IShares TIPS ETF זרימת הון זרימת נטו פנימה TIPONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.