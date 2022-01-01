Tiger Shark (TIGERSHARK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Tiger Shark (TIGERSHARK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Tiger Shark (TIGERSHARK) מידע $TIGERSHARK is an innovative token that combines extreme sports with cryptocurrency, aiming to provide holders with a unique participation experience through real-world extreme challenges. אתר רשמי: https://tigershark.global/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/YXUpFaULqhrLJS79JmFtAsNZQ2JDTnPemmdVZEFpump קנה TIGERSHARKעכשיו!

Tiger Shark (TIGERSHARK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Tiger Shark (TIGERSHARK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M ההיצע הכולל: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M אספקה במחזור: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M שיא כל הזמנים: $ 0.0623 $ 0.0623 $ 0.0623 שפל כל הזמנים: $ 0.002540504049533054 $ 0.002540504049533054 $ 0.002540504049533054 מחיר נוכחי: $ 0.002715 $ 0.002715 $ 0.002715 למידע נוסף על Tiger Shark (TIGERSHARK) מחיר

Tiger Shark (TIGERSHARK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Tiger Shark (TIGERSHARK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TIGERSHARK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TIGERSHARKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TIGERSHARKטוקניומיקה, חקרו אתTIGERSHARKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TIGERSHARK מעוניין להוסיף את Tiger Shark (TIGERSHARK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TIGERSHARK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TIGERSHARK ב-MEXC עכשיו!

Tiger Shark (TIGERSHARK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TIGERSHARKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TIGERSHARK עכשיו את היסטוריית המחירים!

TIGERSHARK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TIGERSHARK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TIGERSHARK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TIGERSHARKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

