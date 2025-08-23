עוד על TIGERSHARK

TIGERSHARK מידע על מחיר

TIGERSHARK אתר רשמי

TIGERSHARK טוקניומיקה

TIGERSHARK תחזית מחיר

TIGERSHARK היסטוריה

TIGERSHARK מדריך קנייה

TIGERSHARKממיר מטבעות לפיאט

TIGERSHARK ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Tiger Shark סֵמֶל

Tiger Shark מְחִיר(TIGERSHARK)

1 TIGERSHARK ל USDמחיר חי:

$0.003067
$0.003067$0.003067
+5.25%1D
USD
Tiger Shark (TIGERSHARK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:57:52 (UTC+8)

Tiger Shark (TIGERSHARK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002893
$ 0.002893$ 0.002893
24 שעות נמוך
$ 0.003162
$ 0.003162$ 0.003162
גבוה 24 שעות

$ 0.002893
$ 0.002893$ 0.002893

$ 0.003162
$ 0.003162$ 0.003162

$ 0.048005259041662994
$ 0.048005259041662994$ 0.048005259041662994

$ 0.002738095495407863
$ 0.002738095495407863$ 0.002738095495407863

-0.17%

+5.25%

+6.19%

+6.19%

Tiger Shark (TIGERSHARK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003067. במהלך 24 השעות האחרונות, TIGERSHARK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002893 לבין שיא של $ 0.003162, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TIGERSHARKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.048005259041662994, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002738095495407863.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TIGERSHARK השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, +5.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tiger Shark (TIGERSHARK) מידע שוק

No.1652

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

$ 52.96K
$ 52.96K$ 52.96K

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,734
999,999,734 999,999,734

999,999,650.449492
999,999,650.449492 999,999,650.449492

99.99%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Tiger Shark הוא $ 3.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.96K. ההיצע במחזור של TIGERSHARK הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999650.449492. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.07M.

Tiger Shark (TIGERSHARK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Tiger Sharkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00015299+5.25%
30 ימים$ -0.001596-34.23%
60 ימים$ -0.021603-87.57%
90 ימים$ -0.011933-79.56%
Tiger Shark שינוי מחיר היום

היום,TIGERSHARK רשם שינוי של $ +0.00015299 (+5.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Tiger Shark שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001596 (-34.23%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Tiger Shark שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TIGERSHARK ראה שינוי של $ -0.021603 (-87.57%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Tiger Shark שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.011933 (-79.56%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Tiger Shark (TIGERSHARK)?

בדוק את Tiger Shark עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTiger Shark (TIGERSHARK)

$TIGERSHARK is an innovative token that combines extreme sports with cryptocurrency, aiming to provide holders with a unique participation experience through real-world extreme challenges.

Tiger Shark זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Tiger Sharkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTIGERSHARK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Tiger Sharkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTiger Shark לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Tiger Sharkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tiger Shark (TIGERSHARK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tiger Shark (TIGERSHARK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tiger Shark.

בדוק את Tiger Shark תחזית המחיר עכשיו‏!

Tiger Shark (TIGERSHARK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tiger Shark (TIGERSHARK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TIGERSHARK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Tiger Shark (TIGERSHARK)

מחפש איך לקנותTiger Shark? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Tiger Sharkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TIGERSHARK למטבעות מקומיים

1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל VND
80.708105
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל AUD
A$0.00469251
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל GBP
0.00226958
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל EUR
0.00260695
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל USD
$0.003067
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל MYR
RM0.0128814
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל TRY
0.125747
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל JPY
¥0.450849
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל ARS
ARS$4.051507
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל RUB
0.24793628
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל INR
0.26851585
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל IDR
Rp49.46773501
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל KRW
4.25380632
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל PHP
0.17377622
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל EGP
￡E.0.1487495
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל BRL
R$0.01662314
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל CAD
C$0.00423246
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל BDT
0.37313122
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל NGN
4.68959635
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל COP
$12.31725602
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל ZAR
R.0.05388719
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל UAH
0.12712715
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל VES
Bs0.42938
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל CLP
$2.94432
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל PKR
Rs0.86955584
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל KZT
1.64096768
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל THB
฿0.09949348
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל TWD
NT$0.09348216
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל AED
د.إ0.01125589
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל CHF
Fr0.0024536
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל HKD
HK$0.02395327
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל AMD
֏1.17417028
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל MAD
.د.م0.027603
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל MXN
$0.05710754
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל SAR
ريال0.01150125
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל PLN
0.01116388
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל RON
лв0.01324944
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל SEK
kr0.02916717
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל BGN
лв0.00512189
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל HUF
Ft1.0424733
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל CZK
0.06434566
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל KWD
د.ك0.000935435
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל ILS
0.01033579
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל AOA
Kz2.79578519
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל BHD
.د.ب0.001156259
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל BMD
$0.003067
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל DKK
kr0.01956746
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל HNL
L0.08029406
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל MUR
0.13997788
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל NAD
$0.05376451
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל NOK
kr0.03094603
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל NZD
$0.0052139
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל PAB
B/.0.003067
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל PGK
K0.01294274
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל QAR
ر.ق0.01113321
1 Tiger Shark(TIGERSHARK) ל RSD
дин.0.30722139

Tiger Shark מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Tiger Shark, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרTiger Shark הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Tiger Shark

כמה שווה Tiger Shark (TIGERSHARK) היום?
החי TIGERSHARKהמחיר ב USD הוא 0.003067 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TIGERSHARK ל USD?
המחיר הנוכחי של TIGERSHARK ל USD הוא $ 0.003067. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tiger Shark?
שווי השוק של TIGERSHARK הוא $ 3.07M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TIGERSHARK?
ההיצע במחזור של TIGERSHARK הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TIGERSHARK?
‏‏TIGERSHARK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.048005259041662994 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TIGERSHARK?
TIGERSHARK ‏‏רשם מחירATL של 0.002738095495407863 USD.
מהו נפח המסחר של TIGERSHARK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TIGERSHARK הוא $ 52.96K USD.
האם TIGERSHARK יעלה השנה?
TIGERSHARK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TIGERSHARK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:57:52 (UTC+8)

Tiger Shark (TIGERSHARK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

TIGERSHARK-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TIGERSHARK
TIGERSHARK
USD
USD

1 TIGERSHARK = 0.003067 USD

מסחרTIGERSHARK

USDTTIGERSHARK
$0.003067
$0.003067$0.003067
+5.28%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד