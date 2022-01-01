Throne (THN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Throne (THN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Throne (THN) מידע Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy. אתר רשמי: https://www.thronelabs.io/ מסמך לבן: https://assets.website-files.com/622db0e6bd1a82e7e549f70e/6538620597d1ff07355d80f5_THRONE%20WhitePaper%201.913%20(Prerelease%20Version).pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x2e95cea14dd384429eb3c4331b776c4cfbb6fcd9 קנה THNעכשיו!

Throne (THN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Throne (THN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 93.31K $ 93.31K $ 93.31K ההיצע הכולל: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B אספקה במחזור: $ 390.75M $ 390.75M $ 390.75M FDV (שווי מדולל מלא): $ 471.44K $ 471.44K $ 471.44K שיא כל הזמנים: $ 10 $ 10 $ 10 שפל כל הזמנים: $ 0.000203861055076626 $ 0.000203861055076626 $ 0.000203861055076626 מחיר נוכחי: $ 0.0002388 $ 0.0002388 $ 0.0002388 למידע נוסף על Throne (THN) מחיר

Throne (THN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Throne (THN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של THN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות THNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את THNטוקניומיקה, חקרו אתTHNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

