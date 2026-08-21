THENA (THE) ניתוח טכני היום דף THENA הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של THE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של THENA למטה. הירשם

THENA (THE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.06816 -- +16.99% +24.90% -25.53%

THENA אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של THENA במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 6 נייטרלי 6 קנה 14 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 3 קנה 7 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 2 נייטרלי 3 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.06838 0.06835 R2 0.06835 0.06834 R1 0.06834 0.06833 PP 0.06831 0.06831 S1 0.0683 0.0683 S2 0.06827 0.06829 S3 0.06826 0.06827

THENA אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.27M $1.37 M $1.11 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.05 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.05 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.15 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.14 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. THENA זרימת הון זרימת נטו פנימה THEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.07 2026-08-20 $0.00 M 0.06 2026-08-19 $0.01 M 0.06 2026-08-18 -$0.01 M 0.06 2026-08-17 -$0.01 M 0.06 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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