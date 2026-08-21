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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על THENA, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על THENA, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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THENA (THE) ניתוח טכני היום

THENA (THE) ניתוח טכני היום

דף THENA הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של THE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של THENA למטה.

THENA (THE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.06816--+16.99%+24.90%-25.53%
למידע נוסף על THENA מחיר

THENA אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של THENA במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 6
קנה 14
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 3קנה 7
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 3קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.06838
0.06835
R2
0.06835
0.06834
R1
0.06834
0.06833
PP
0.06831
0.06831
S1
0.0683
0.0683
S2
0.06827
0.06829
S3
0.06826
0.06827

THENA אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.27M
$1.37 M
$1.11 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.15 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.14 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

THENA זרימת הון

זרימת נטו פנימהTHEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.07
2026-08-20$0.00 M0.06
2026-08-19$0.01 M0.06
2026-08-18-$0.01 M0.06
2026-08-17-$0.01 M0.06

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על THENA

סחור ב THENA (THE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב THENA מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTTHE
$0.06816
$0.06816$0.06816
+5.46%
854.22K (USDT)
/USDCTHE
$0.06811
$0.06811$0.06811
+5.02%
851.82K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

THE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

THE
THE
USD
USD

1 THE = 0.06816 USD

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