THORWallet DEX (TGT1) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01542. במהלך 24 השעות האחרונות, TGT1 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.015399 לבין שיא של $ 0.01785, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TGT1השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1383201583059602, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002850257066152566.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TGT1 השתנה ב -0.84% במהלך השעה האחרונה, -9.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
THORWallet DEX (TGT1) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של THORWallet DEX הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 85.04K. ההיצע במחזור של TGT1 הוא 0.00, עם היצע כולל של 904458459.53. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.42B.
THORWallet DEX (TGT1) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של THORWallet DEXהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00157174
-9.25%
30 ימים
$ -0.005041
-24.64%
60 ימים
$ -0.011075
-41.81%
90 ימים
$ -0.012987
-45.72%
THORWallet DEX שינוי מחיר היום
היום,TGT1 רשם שינוי של $ -0.00157174 (-9.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
THORWallet DEX שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.005041 (-24.64%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
THORWallet DEX שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TGT1 ראה שינוי של $ -0.011075 (-41.81%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
THORWallet DEX שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.012987 (-45.72%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של THORWallet DEX (TGT1)?
THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing.
THORWallet DEX זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול THORWallet DEXההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקTGT1 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים THORWallet DEXאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTHORWallet DEX לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
THORWallet DEXתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה THORWallet DEX (TGT1) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות THORWallet DEX (TGT1) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור THORWallet DEX.
הבנת הטוקנומיקה של THORWallet DEX (TGT1) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TGT1 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות THORWallet DEX (TGT1)
מחפש איך לקנותTHORWallet DEX? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש THORWallet DEXב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.