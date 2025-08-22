עוד על TGT1

THORWallet DEX סֵמֶל

THORWallet DEX מְחִיר(TGT1)

1 TGT1 ל USDמחיר חי:

THORWallet DEX (TGT1) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:35:24 (UTC+8)

THORWallet DEX (TGT1) מידע על מחיר (USD)

THORWallet DEX (TGT1) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01542. במהלך 24 השעות האחרונות, TGT1 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.015399 לבין שיא של $ 0.01785, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TGT1השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1383201583059602, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002850257066152566.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TGT1 השתנה ב -0.84% במהלך השעה האחרונה, -9.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

THORWallet DEX (TGT1) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של THORWallet DEX הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 85.04K. ההיצע במחזור של TGT1 הוא 0.00, עם היצע כולל של 904458459.53. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.42B.

THORWallet DEX (TGT1) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של THORWallet DEXהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00157174-9.25%
30 ימים$ -0.005041-24.64%
60 ימים$ -0.011075-41.81%
90 ימים$ -0.012987-45.72%
THORWallet DEX שינוי מחיר היום

היום,TGT1 רשם שינוי של $ -0.00157174 (-9.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

THORWallet DEX שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.005041 (-24.64%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

THORWallet DEX שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TGT1 ראה שינוי של $ -0.011075 (-41.81%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

THORWallet DEX שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.012987 (-45.72%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של THORWallet DEX (TGT1)?

בדוק את THORWallet DEX עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTHORWallet DEX (TGT1)

THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing.

THORWallet DEX זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול THORWallet DEXההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTGT1 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים THORWallet DEXאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTHORWallet DEX לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

THORWallet DEXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה THORWallet DEX (TGT1) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות THORWallet DEX (TGT1) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור THORWallet DEX.

בדוק את THORWallet DEX תחזית המחיר עכשיו‏!

THORWallet DEX (TGT1) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של THORWallet DEX (TGT1) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TGT1 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות THORWallet DEX (TGT1)

מחפש איך לקנותTHORWallet DEX? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש THORWallet DEXב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TGT1 למטבעות מקומיים

THORWallet DEX מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של THORWallet DEX, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTHORWallet DEX הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על THORWallet DEX

כמה שווה THORWallet DEX (TGT1) היום?
החי TGT1המחיר ב USD הוא 0.01542 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TGT1 ל USD?
המחיר הנוכחי של TGT1 ל USD הוא $ 0.01542. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של THORWallet DEX?
שווי השוק של TGT1 הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TGT1?
ההיצע במחזור של TGT1 הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TGT1?
‏‏TGT1 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1383201583059602 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TGT1?
TGT1 ‏‏רשם מחירATL של 0.002850257066152566 USD.
מהו נפח המסחר של TGT1?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TGT1 הוא $ 85.04K USD.
האם TGT1 יעלה השנה?
TGT1 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TGT1 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:35:24 (UTC+8)

THORWallet DEX (TGT1) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

