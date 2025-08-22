מה זהTHORWallet DEX (TGT1)

THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing.

THORWallet DEX זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול THORWallet DEXההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקTGT1 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים THORWallet DEXאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTHORWallet DEX לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

THORWallet DEXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה THORWallet DEX (TGT1) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות THORWallet DEX (TGT1) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור THORWallet DEX.

בדוק את THORWallet DEX תחזית המחיר עכשיו‏!

THORWallet DEX (TGT1) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של THORWallet DEX (TGT1) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TGT1 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות THORWallet DEX (TGT1)

מחפש איך לקנותTHORWallet DEX? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש THORWallet DEXב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TGT1 למטבעות מקומיים

נסה ממיר

THORWallet DEX מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של THORWallet DEX, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על THORWallet DEX כמה שווה THORWallet DEX (TGT1) היום? החי TGT1המחיר ב USD הוא 0.01542 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי TGT1 ל USD? $ 0.01542 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של TGT1 ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של THORWallet DEX? שווי השוק של TGT1 הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של TGT1? ההיצע במחזור של TGT1 הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TGT1? ‏‏TGT1 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1383201583059602 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TGT1? TGT1 ‏‏רשם מחירATL של 0.002850257066152566 USD . מהו נפח המסחר של TGT1? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TGT1 הוא $ 85.04K USD . האם TGT1 יעלה השנה? TGT1 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TGT1 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

THORWallet DEX (TGT1) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

