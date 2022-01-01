Tevaera (TEVA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Tevaera (TEVA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Tevaera (TEVA) מידע Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack. אתר רשמי: https://tevaera.com/ מסמך לבן: https://docs.tevaera.com/ סייר בלוקים: https://basescan.org/address/0x00309D634d11541b857f927BE91aD2f0bD78894c קנה TEVAעכשיו!

Tevaera (TEVA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Tevaera (TEVA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M ההיצע הכולל: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B אספקה במחזור: $ 489.91M $ 489.91M $ 489.91M FDV (שווי מדולל מלא): $ 19.16M $ 19.16M $ 19.16M שיא כל הזמנים: $ 0.06835 $ 0.06835 $ 0.06835 שפל כל הזמנים: $ 0.004384285635805737 $ 0.004384285635805737 $ 0.004384285635805737 מחיר נוכחי: $ 0.004791 $ 0.004791 $ 0.004791 למידע נוסף על Tevaera (TEVA) מחיר

Tevaera (TEVA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Tevaera (TEVA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TEVA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TEVAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TEVAטוקניומיקה, חקרו אתTEVAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

