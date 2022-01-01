TESLAI (TESLAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי TESLAI (TESLAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

TESLAI (TESLAI) מידע TESLAI is a meme coin on BNB Smart Chain. אתר רשמי: https://teslaai2023.site/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x594d5AD1884Fe4D7d6982dC0A8562893F2279603 קנה TESLAIעכשיו!

TESLAI (TESLAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TESLAI (TESLAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 4,200,000.00T $ 4,200,000.00T $ 4,200,000.00T אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 32.76K $ 32.76K $ 32.76K שיא כל הזמנים: $ 0.0000000000014161 $ 0.0000000000014161 $ 0.0000000000014161 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000000004884 $ 0.000000000000004884 $ 0.000000000000004884 מחיר נוכחי: $ 0.0000000000000078 $ 0.0000000000000078 $ 0.0000000000000078 למידע נוסף על TESLAI (TESLAI) מחיר

TESLAI (TESLAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TESLAI (TESLAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TESLAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TESLAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TESLAIטוקניומיקה, חקרו אתTESLAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TESLAI מעוניין להוסיף את TESLAI (TESLAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TESLAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TESLAI ב-MEXC עכשיו!

TESLAI (TESLAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TESLAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TESLAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

TESLAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TESLAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TESLAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TESLAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

