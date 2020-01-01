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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על TENDIES, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על TENDIES, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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TENDIES (TENDIES) ניתוח טכני היום

TENDIES (TENDIES) ניתוח טכני היום

דף TENDIES הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TENDIES מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של TENDIES למטה.

TENDIES (TENDIES) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01372---28.32%+15.58%+243.00%
למידע נוסף על TENDIES מחיר

TENDIES אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של TENDIES במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 5
נייטרלי 4
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 5נייטרלי 4קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01388
0.01385
R2
0.01385
0.01382
R1
0.0138
0.0138
PP
0.01377
0.01377
S1
0.01372
0.01374
S2
0.01369
0.01372
S3
0.01364
0.01369

TENDIES אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.01M
$0.05 M
$0.06 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.01 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

TENDIES זרימת הון

זרימת נטו פנימהTENDIESUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על TENDIES

סחור ב TENDIES (TENDIES) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב TENDIES מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USD1TENDIES
$0.01353
$0.01353$0.01353
-2.87%
3.93M (USDT)
/USDTTENDIES
$0.01372
$0.01372$0.01372
-1.78%
4.62M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

TENDIES-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TENDIES
TENDIES
USD
USD

1 TENDIES = 0.01372 USD

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