Tron Bull סֵמֶל

Tron Bull מְחִיר(TBULL)

1 TBULL ל USDמחיר חי:

$0.001153
+3.59%1D
USD
Tron Bull (TBULL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:05:56 (UTC+8)

Tron Bull (TBULL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001028
24 שעות נמוך
$ 0.001333
גבוה 24 שעות

$ 0.001028
$ 0.001333
$ 0.029782399701728832
$ 0.000975045946104657
-1.03%

+3.59%

+5.19%

+5.19%

Tron Bull (TBULL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001154. במהלך 24 השעות האחרונות, TBULL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001028 לבין שיא של $ 0.001333, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TBULLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.029782399701728832, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000975045946104657.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TBULL השתנה ב -1.03% במהלך השעה האחרונה, +3.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tron Bull (TBULL) מידע שוק

No.2046

$ 1.15M
$ 54.46K
$ 1.15M
1000.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
99.99%

TRX

שווי השוק הנוכחי של Tron Bull הוא $ 1.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.46K. ההיצע במחזור של TBULL הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.15M.

Tron Bull (TBULL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Tron Bullהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00003996+3.59%
30 ימים$ -0.000539-31.84%
60 ימים$ -0.001011-46.70%
90 ימים$ -0.002983-72.11%
Tron Bull שינוי מחיר היום

היום,TBULL רשם שינוי של $ +0.00003996 (+3.59%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Tron Bull שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000539 (-31.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Tron Bull שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TBULL ראה שינוי של $ -0.001011 (-46.70%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Tron Bull שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002983 (-72.11%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Tron Bull (TBULL)?

בדוק את Tron Bull עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTron Bull (TBULL)

First Memecoin of Tron's Mascot - Tron Bull on Sunpump, community-led.

Tron Bull זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Tron Bullההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTBULL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Tron Bullאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTron Bull לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Tron Bullתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tron Bull (TBULL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tron Bull (TBULL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tron Bull.

בדוק את Tron Bull תחזית המחיר עכשיו‏!

Tron Bull (TBULL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tron Bull (TBULL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TBULL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Tron Bull (TBULL)

מחפש איך לקנותTron Bull? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Tron Bullב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TBULL למטבעות מקומיים

Tron Bull מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Tron Bull, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרTron Bull הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Tron Bull

כמה שווה Tron Bull (TBULL) היום?
החי TBULLהמחיר ב USD הוא 0.001154 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TBULL ל USD?
המחיר הנוכחי של TBULL ל USD הוא $ 0.001154. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tron Bull?
שווי השוק של TBULL הוא $ 1.15M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TBULL?
ההיצע במחזור של TBULL הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TBULL?
‏‏TBULL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.029782399701728832 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TBULL?
TBULL ‏‏רשם מחירATL של 0.000975045946104657 USD.
מהו נפח המסחר של TBULL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TBULL הוא $ 54.46K USD.
האם TBULL יעלה השנה?
TBULL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TBULL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:05:56 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

